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冰淇淋最早源于中国

湖北省黄石市营养学会理事长   胡晓岚

2020年08月21日09:13 来源：人民网-生命时报

　　在中文中，“冰淇淋”是一个外来词，因此很多人会认为，冰淇淋是从国外引进的甜品。但其实，最早的冰制冷饮起源于中国。

　　中国文献《周礼》记载“凌人掌冰，以供祭祀宾客”。也就是说，早在周朝时，就有冬天储冰，夏天拿出来吃的历史。唐代文献《酉阳杂俎》记载了“冰酪”（牛奶羊奶配果汁加冰）、 酥山（奶油冷冻成小山状）、酪饮（牛奶羊奶冷冻）的做法，这和现代的冰淇淋已经十分相似。13世纪，冰淇淋的配方随着意大利旅行家马可·波罗的《东方见闻录》一书漂洋过海去到欧洲。但在漫长的时间里，由于天然冰的采集储存条件限制，冰淇淋仅属于王公贵族等上流人士才能享用的奢侈品。到了20世纪，工业制冷技术成熟完善，冰淇淋才实现大规模生产，进入寻常百姓家。

　　如今，市面上的冰淇淋主要以水、乳制品、糖等为原料制成，跟冰棍相比，其营养价值较高，但脂肪和能量也高，可能增加长胖风险，挑选时要注意以下几点：第一，看热量， 建议选600千焦/100克以下的；第二，看蛋白质含量，最好大于等于3.0 克/100克；第三，看标签或配料，认准“全乳脂”类型，或者配料为“生牛乳”“稀奶油”的产品。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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