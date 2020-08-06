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科学研究警告法国“很有可能”今年秋冬季节面临第二波疫情

2020年08月06日08:41 来源：中国新闻网

法国应对新冠肺炎科学委员会当地时间4日发表的科学研究警告，法国“很有可能”今年秋冬季节面临第二波疫情。

法国应对新冠肺炎科学委员会当天通过法国卫生部发表公报，对外透露了有关研究的要点。该委员会说，今年夏天新冠病毒在法国的传播在加速，未来病毒传播的走向实际上掌握在民众自己的手中。

公报对于法国疫情的前景并不持乐观态度，指出当前的疫情控制达到的“平衡”局面是“脆弱”的，疫情的发展走向随时可以改变，如同疫情在西班牙再度不受控制的状况。

公报警告，法国可能“随时失去”对新冠病毒传播的控制，并指出在今年秋天或冬天，法国“很有可能”会面临第二波疫情。法国应对新冠肺炎科学委员会呼吁官方加强防疫措施，并希望对来自高风险地区的旅客进行严格的防疫检测。该委员会还批评追踪、检测和隔离确诊病例的速度太慢，呼吁官方能够改善病毒筛查的方式。

根据法国卫生部4日晚发布的疫情数据，法国4日单日新增新冠肺炎确诊病例1039例；法国仍有住院患者5162人；重症患者388人，连续第二天增加。法国新冠肺炎死亡病例现为30296例。

法国最近数天的单日确诊病例大都在千人以上，促使越来越多的省份和城市对本地民众施行更严格的防疫措施，特别是在户外戴口罩。然而，无视社交距离和公共场所不戴口罩的现象仍然屡屡发生。

法国总统马克龙4日视察南部城市土伦，宣布将为全法家庭护理人员提供总额为1.6亿欧元的款项，以使他们每人获得约1000欧元奖金，旨在表达法国官方对他们在抗击疫情方面所作贡献的肯定。法国政府将出资8000万欧元，地方行政当局将提供另一半款项。(记者 李洋)

(责编：许心怡、许晓华)


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