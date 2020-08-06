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71.4%受访家长觉得学校在引导儿童价值观形成上做得到位

2020年08月06日07:34 来源：中国青年报

少年儿童正处于价值观形成和确立的初期。习近平总书记曾指出，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。在你眼里，人生第一粒扣子对于少年儿童意味着什么？学校该如何引导儿童扣好人生第一粒扣子？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2009名受访者进行的一项调查显示，97.6%的受访者认为人生第一粒扣子对少年儿童影响大。69.1%的受访者感到目前学校在重视引导少年儿童价值观形成上做得到位，受访学生家长认可的比例（71.4%）明显高于非家长群体（54.7%）。

60.6%受访者认为人生第一粒扣子是树立理想的初心

山东全职妈妈林娇娇（化名）的两个儿子都在上小学。在她看来，人生第一粒扣子决定了一个人的底色，它是一个人为人处世的评判准则，是心中的“一杆秤”，在迷茫时、遇到诱惑时，第一粒扣子起着决定性作用。“就比如儿子买东西店员多找钱了，他们就知道应该还回去。因为他们从小就知道，不能不劳而获、占小便宜”。

天津的刘丽丽（化名）孩子上小学四年级，在她看来，人生第一粒扣子决定着孩子将来会成为怎样的人，“第一粒扣子怎么扣，影响着一个人对社会的认知，决定他未来成长发展的路径。”

人生第一粒扣子对少年儿童来说，意味着什么？60.6%的受访者指出是树立理想的初心，59.6%的受访者认为是决定价值取向的“风向标”。其他还有：一个人成长成才的根本（54.8%），明辨是非善恶的能力（53.2%），道德感和良好品德的萌芽（50.8%）。

调查中，97.6%的受访者认为人生第一粒扣子对少年儿童影响大，其中54.3%的人感到非常大。

中国教育学会家庭教育专业委员会副理事长、上海社科院青少年研究所研究员杨雄表示，扣好人生第一粒扣子是十分重要的。第一粒扣子是根基，决定人生的第一步能否迈好。“扣好了第一粒扣子，人会明辨是非，懂得做人的道理，形成正确的价值观，再由观念指导行为。而扣错了人生第一粒扣子，错误的观念一旦形成，想去纠正和改变，要费很大功夫”。

69.1%受访者感到学校在引导少年儿童价值观形成上做得到位

35岁的杨萍（化名）生活在重庆，孩子上小学，她介绍，学校在价值观教育上做得不错，“校园里张贴着关于社会主义核心价值观的宣传语，平时每周举行升国旗、唱国歌仪式，都是很好的教育方式。在重要的时间节点，比如国庆节，会召开主题班会，播放一些红色主题的纪录片。”杨萍说，前段时间，学校号召孩子们，结合今年抗击疫情的背景，采用板报、手抄报等形式，画出他们心中最可爱的人。

调查显示，69.1%的受访者感到目前学校在重视引导少年儿童价值观形成上做得到位。交互分析发现，受访学生家长认可的比例（71.4%）明显高于非家长群体（54.7%）。

刘丽丽说，现在学校越来越重视学生的全面发展。但随着年级的增加，学习压力大了，重考试、重文化课的现象就凸显了，忽视了素质教育。“比如之前学校让孩子们在暑假参与社区活动，有的孩子就糊弄，学校和老师也没管”。

杨雄也提到，现在学校教育普遍存在的问题，是过分追求分数，将应试教育与素质教育割裂开来。“我认为二者是相通的，应该齐头并进，而不是根据需要，阶段性地进行素质教育”。他表示，“扣扣子”强调系统性，我们不仅要扣好第一粒扣子，还要连续扣，不能要考试了就把素质教育先放一边。“我非常赞同现在提倡的劳动教育，它是很好的生活教育，例如带领学生走进敬老院、做义务劳动等”。

目前学校的价值观教育还存在哪些问题？调查中，79.6%的受访者表示是日常教学活动过于偏重学科成绩，“唯分数论”，61.1%的受访者认为是课程体系设计不重视综合素质培养。其他还有：思政课照本宣科、流于形式（59.0%），价值观教育不贴近少年儿童（35.7%）。

64.3%受访者希望学校每学期开展“社会主义核心价值观宣传周”活动

北京市朝阳区小学生家长鼓杉（化名）希望，学校能多组织一些社会公益实践活动，让孩子们走出课堂，“老师要结合教育目的，有针对性地设计活动形式和环节，只有老师们‘走心’了，才更容易感染孩子们”。

杨雄建议，学校主题日、日常教育活动的设计，要避免形式主义，不能为了宣传而宣传。应结合学生年龄，融合现代元素，利用他们熟悉的故事和人物来设计、丰富课程形式和内容，要符合青少年的审美需求，让教育变得有趣。让孩子们发挥主体作用，主动去体验、挖掘主题内涵。

中国人民大学国际关系学院世界社会主义研究所副教授郑云天表示，学校要把德育放在更加重要的位置。“培养能够担当国家发展大业的栋梁之才是学校责无旁贷的使命”。学校应当全面加强校风建设、师德建设，根据少年儿童特点和成长规律，循循善诱，春风化雨，努力做到每一堂课不仅传授知识，而且传播美德，每一次活动不仅健康身心，而且陶冶性情。让学生们都得到倾心关爱和真诚帮助，让社会主义核心价值观的种子在学生心中生根发芽。

学校应该怎样引导少年儿童扣好人生第一粒扣子？64.3%的受访者希望每学期开展“社会主义核心价值观宣传周”活动，64.2%的受访者建议学校整合当地博物馆、纪念馆等校外资源进行价值观教育。其他还有：加强教师职业理想和职业道德教育，让教师做好示范者和引领者（59.9%），加强价值观教育课程设计（52.3%），价值观教育侧重示范性、日常性输入，非知识性灌输（42.5%）。

受访者中，86.6%是学生家长。00后占4.1%，90后占32.4%，80后占50.3%，70后占10.6%，60后占2.2%。

中青报·中青网记者 杜园春 孙山 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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