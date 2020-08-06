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98.7%受访者指出保障儿童权益很重要

2020年08月06日07:35 来源：中国青年报

　　近几年，我国少年儿童的成长环境不断得到改善。切实保障少年儿童权益对促进他们更好地成长至关重要，也有利于他们扣好自己人生的第一粒扣子。你比较关注儿童成长面临的哪些问题？

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2017名受访者进行的一项调查显示，98.7%的受访者指出切实保障少年儿童权益，对促进他们扣好人生的第一粒扣子很重要。校园暴力（70.2%）、近视低龄化（63.4%）和留守儿童（53.8%）问题备受关注。

　　校园暴力、近视低龄化和留守儿童等问题备受关注

　　重庆市民杨萍（化名）今年35岁，孩子上小学。她非常在意校园暴力问题，“小学阶段的孩子，打打闹闹很常见。很多时候，孩子之间的打闹很难判断有没有暴力倾向，等到出了问题才意识到，但对孩子身心的影响已经非常大了”。

　　天津的刘丽丽（化名）孩子上小学四年级，她很关心留守儿童的问题。“做了母亲，特别能理解父母陪伴对孩子的重要性。留守儿童与父母聚少离多，缺少家人的关心和陪伴，在成长中遇到的问题也不能及时得到关注和解决。如何给这些孩子创造更好的生活环境，对他们的成长太重要了”。

　　大家平时都关注儿童成长面临的哪些问题？调查显示，校园暴力（70.2%）排在第一，接下来是近视低龄化（63.4%）和留守儿童（53.8%）。其他还有：贫困偏远地区学生教育（43.4%）、儿童被性侵（41.0%）、体能重视不足（37.9%）、残障儿童义务教育（37.4%）和虐待儿童（35.7%）等。

　　调查中，98.7%的受访者指出切实保障少年儿童权益，对促进他们扣好人生的第一粒扣子很重要，其中57.2%的受访者表示非常重要。

　　北京市朝阳区小学生家长鼓杉（化名）感慨，切实保障权益对于遇到了问题的少年儿童来说，就是雪中送炭，对他们扣好人生第一粒扣子尤其重要。“比如偏远贫困地区孩子的教育问题，辍学、师资匮乏、硬件设施有限等都阻碍他们更好地成长，切实保障平等教育的权利对他们来说可能是改变命运的事”。

　　72.4%受访者希望及时修订与未成年人相关的法律法规

　　杨萍希望，首先要在制度上给予少年儿童良好的成长环境，不断健全完善儿童权益保障的相关法律法规。其次是社会要重视儿童权益问题，形成良好的社会氛围。在学校，老师要尽职尽责，呵护学生的身心健康，遏制校园欺凌问题出现。在社会，严厉打击侵害少年儿童权益的行为。

　　中国教育学会家庭教育专业委员会副理事长、上海社科院青少年研究所研究员杨雄表示，家庭、学校、社会要三位一体，相互合作形成合力。

　　针对近几年泛滥的儿童心理咨询，杨雄指出应严格管理，“做儿童心理咨询，需要系统的学习和丰富的经验。现在社会上不少人瞄准了这个行业，以利益为导向，开办了很多‘速成’的心理咨询培训班。这样的心理咨询，很难对少年儿童的心理健康产生正面影响”。

　　他建议，严格规范培训市场中心理咨询培训细分领域，提高从业者准入门槛，对从业经验、专业、学历做好相应规定。针对独立营业人员，要有资历审核，例如要有若干年从业经历。行业协会制定严格行业准则，联合相关部门做好监督管理工作，落实年审，一旦出现问题坚决严格处理，必要时取消资质。

　　要保障少年儿童权益，72.4%的受访者希望及时修订与未成年人相关的法律法规，69.1%的受访者建议设置和畅通对损害儿童权益行为的举报渠道，67.9%的受访者希望加快构建和完善德智体美劳全面培养的教育体系，57.1%的受访者希望坚决打击破坏少年儿童身心健康的言行，39.3%的受访者建议鼓励开设符合资质标准的少年儿童心理咨询机构。

　　受访者中，学生家长占86.9%。00后占4.7%，90后占32.7%，80后占49.5%，70后占10.4%。

　　中青报·中青网记者 杜园春 孙山 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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