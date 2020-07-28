热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

96.1%受访青年表示如有机会愿从事新职业

2020年07月28日08:37 来源：中国青年报

前不久，人力资源和社会保障部联合国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布了区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年人能力评估师、增材制造设备操作员等9个新职业，是自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2000名18-35周岁的青年进行的一项调查显示，96.1%的受访青年直言如果有机会，愿意去从事新职业。62.5%的受访青年认为新职业能激励劳动者从更多角度拓展个人价值。76.8%的受访青年认为新职业需进一步完善行业标准。

95.1%受访青年对新职业有兴趣

北京某高校计算机专业大三学生彭杰（化名）对记者说，自己打算考人工智能领域的研究生，“我注意到，很多高校近几年都开设了人工智能的研究生课程，我的专业是计算机，应该能较好地衔接”。

刘淳（化名）今年读大二，是北京某高校数据科学与大数据技术专业学生，她计划从事新职业。“我们这个专业是学校新开设的。培养方案介绍，未来我们可以选择的职业有大数据分析师、大数据架构师、大数据可视化等，这些都算是近几年比较新型的职业”。

调查中，95.1%的受访青年对新职业有兴趣，其中27.2%的受访青年兴趣非常大。

96.1%的受访青年直言如果有机会，愿意去从事新职业。62.5%的受访青年认为新职业能激励劳动者从更多角度拓展个人价值。

彭杰认为，新职业应社会发展的新需求而生，具有很大的发展空间，“像人工智能，现在在日常生活中有了越来越多的应用场景。如果我能成功考上并学好人工智能专业，在就业上也会有更强的竞争力”。

江西某高校大二学生胡晓桦（化名）认为，新职业的人才缺口大，是未来几年很好的择业方向，“新职业得到发展，从业人员也能得到社会更多的认可，会鼓励他们积极实现自我价值”。

调查中，78.3%的受访青年认为新职业是应新发展形势和经济业态而生，56.0%的受访青年认为新职业是职业蓝海，有更多发展机会。

促进新职业发展，76.8%受访青年认为需进一步完善行业标准

胡晓桦表示，近几年不断开发的新职业，涉及众多行业领域，让在校大学生的职业选择更加多元化，更能结合自身兴趣选择职业方向，促进优质就业。

北京某高校新闻学院本科生曲莹（化名）认为，新职业的开发势必会促进高校开设对应的新专业，逐渐形成成熟的人才培养、就业体系，一定程度上减轻一些人对新职业发展前景的顾虑和担忧。

新职业出现，调查中，67.0%的受访青年认为高校会相应调整专业设置，65.2%的受访青年认为大学生职业规划会更自主多元，58.7%的受访青年觉得能够改变人们传统就业观，消除就业偏见，46.0%的受访青年认为能引领职业教育改革。

刘淳希望能加强新职业对应的专业。“在学科和人才培养上，我希望高校多了解市场需求，对应培养人才，同时为学生做好学校与企业的对接工作，多提供一些对口的实习机会。像我这个专业是学校新开设的，能感到老师也在不断摸索。我们在实习中，有些企业就不了解我们的专业，我们也不知道专业在职场上有哪些实际需求，怎样发挥专业特长”。

胡晓桦指出，新职业的良好发展，不仅需要高校做好专业体系构建，还需要市场的认知和行业企业的职位设定，让新职业真正落地。“新职业会涉及新兴领域，在规范化发展过程中，还需要完善行业标准等配套措施”。

西南大学教育研究院院长唐智松表示，从人才培养和新职业稳妥落地的角度看，不但需要社会动员、引导考生选报这些新兴专业，也需要高校尽可能创造良好的人力、财力条件，办好这些专业。此外，还要加强培养过程中高校与厂企、社会的合作，采取“订单式”培养、“实训”式教学，尽可能在教育资源还不够丰富的情况下，培养能够胜任工作的专业人员。

要促进新职业发展，76.8%的受访青年认为需进一步完善行业标准，67.9%的受访青年建议对新职业从业者开展业务素质培训，56.7%的受访青年希望设立恰当的准入门槛。

受访青年中，本届高考生占27.3%，在校大学生占45.8%，职场人士占26.1%。

中青报·中青网记者 杜园春 孙山 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn