96.1%受访青年表示如有机会愿从事新职业

前不久，人力资源和社会保障部联合国家市场监管总局、国家统计局正式向社会发布了区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年人能力评估师、增材制造设备操作员等9个新职业，是自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2000名18-35周岁的青年进行的一项调查显示，96.1%的受访青年直言如果有机会，愿意去从事新职业。62.5%的受访青年认为新职业能激励劳动者从更多角度拓展个人价值。76.8%的受访青年认为新职业需进一步完善行业标准。

95.1%受访青年对新职业有兴趣

北京某高校计算机专业大三学生彭杰（化名）对记者说，自己打算考人工智能领域的研究生，“我注意到，很多高校近几年都开设了人工智能的研究生课程，我的专业是计算机，应该能较好地衔接”。

刘淳（化名）今年读大二，是北京某高校数据科学与大数据技术专业学生，她计划从事新职业。“我们这个专业是学校新开设的。培养方案介绍，未来我们可以选择的职业有大数据分析师、大数据架构师、大数据可视化等，这些都算是近几年比较新型的职业”。

调查中，95.1%的受访青年对新职业有兴趣，其中27.2%的受访青年兴趣非常大。

96.1%的受访青年直言如果有机会，愿意去从事新职业。62.5%的受访青年认为新职业能激励劳动者从更多角度拓展个人价值。

彭杰认为，新职业应社会发展的新需求而生，具有很大的发展空间，“像人工智能，现在在日常生活中有了越来越多的应用场景。如果我能成功考上并学好人工智能专业，在就业上也会有更强的竞争力”。

江西某高校大二学生胡晓桦（化名）认为，新职业的人才缺口大，是未来几年很好的择业方向，“新职业得到发展，从业人员也能得到社会更多的认可，会鼓励他们积极实现自我价值”。

调查中，78.3%的受访青年认为新职业是应新发展形势和经济业态而生，56.0%的受访青年认为新职业是职业蓝海，有更多发展机会。

促进新职业发展，76.8%受访青年认为需进一步完善行业标准

胡晓桦表示，近几年不断开发的新职业，涉及众多行业领域，让在校大学生的职业选择更加多元化，更能结合自身兴趣选择职业方向，促进优质就业。

北京某高校新闻学院本科生曲莹（化名）认为，新职业的开发势必会促进高校开设对应的新专业，逐渐形成成熟的人才培养、就业体系，一定程度上减轻一些人对新职业发展前景的顾虑和担忧。

新职业出现，调查中，67.0%的受访青年认为高校会相应调整专业设置，65.2%的受访青年认为大学生职业规划会更自主多元，58.7%的受访青年觉得能够改变人们传统就业观，消除就业偏见，46.0%的受访青年认为能引领职业教育改革。

刘淳希望能加强新职业对应的专业。“在学科和人才培养上，我希望高校多了解市场需求，对应培养人才，同时为学生做好学校与企业的对接工作，多提供一些对口的实习机会。像我这个专业是学校新开设的，能感到老师也在不断摸索。我们在实习中，有些企业就不了解我们的专业，我们也不知道专业在职场上有哪些实际需求，怎样发挥专业特长”。

胡晓桦指出，新职业的良好发展，不仅需要高校做好专业体系构建，还需要市场的认知和行业企业的职位设定，让新职业真正落地。“新职业会涉及新兴领域，在规范化发展过程中，还需要完善行业标准等配套措施”。

西南大学教育研究院院长唐智松表示，从人才培养和新职业稳妥落地的角度看，不但需要社会动员、引导考生选报这些新兴专业，也需要高校尽可能创造良好的人力、财力条件，办好这些专业。此外，还要加强培养过程中高校与厂企、社会的合作，采取“订单式”培养、“实训”式教学，尽可能在教育资源还不够丰富的情况下，培养能够胜任工作的专业人员。

要促进新职业发展，76.8%的受访青年认为需进一步完善行业标准，67.9%的受访青年建议对新职业从业者开展业务素质培训，56.7%的受访青年希望设立恰当的准入门槛。

受访青年中，本届高考生占27.3%，在校大学生占45.8%，职场人士占26.1%。

中青报·中青网记者 杜园春 孙山 来源：中国青年报