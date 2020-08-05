世卫组织总干事：将组建国际专家组研究病毒起源问题

本报布鲁塞尔8月4日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世卫组织总干事谭德塞3日表示，世卫组织将组建包括中国专家在内的国际专家组，共同寻找新冠病毒的动物源头。

谭德塞在当天的例行记者会上说，就新冠病毒起源等问题，近日赴华的先遣小组已经完成了准备工作，在此基础上，世卫组织将组建包括中国专家在内的国际专家组，继续进行相关研究。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在记者会上说，应该对新冠病毒进行更广泛的回顾性流行病学研究，以充分理解病例之间的联系。研究可以从“首先出现聚集性病例的地方”开始，以系统地寻找病毒“跨越动物与人之间物种屏障的第一个信号”，然后再转向动物源头方面的研究。

瑞安强调，虽然武汉率先报告了新冠肺炎疫情，但这不一定意味着武汉就是新冠病毒从动物传播到人的地点。需要搜集更多的数据和证据，以推断新冠病毒是在什么地方跨越了动物与人之间的物种屏障。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 16 版）