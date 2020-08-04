睡觉竟然有这么多小秘密？难怪以前背书慢

人大概有三分之一的时间是在睡眠中度过的，以人的平均寿命70岁来计算，那么一生中有23年的时间是用来睡觉的。然而，随着生活节奏的加快，社会压力的不断增大，手机游戏、短视频、社交活动、咖啡等充满诱惑力的因素，占据了人们大部分的睡眠时间。据世界卫生组织数据调查显示，全球有27%的人有睡眠障碍，中国的失眠率更是高达38.2%。长期睡眠不足对人体伤害极大，那么，什么是健康的睡眠状态？睡眠有哪些功能呢？

对于生物体来说，种群不同，睡眠时间也不同。比如处于食物链底端的马、牛等动物，睡眠时间相对较短；蝙蝠一天大概有20个小时都在睡觉；而人类基本上需要8个小时的睡眠时间；青少年的睡眠时间比成人要长一个小时，大概是9~10个小时左右。

睡眠时间的长短不代表睡眠质量，睡眠周期和时相是不断变化的。睡眠专家通过对人的眼球运动进行观察发现，睡眠分为非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠。非快速眼动睡眠分为入睡期、浅睡期、中度睡眠期以及深度睡眠期。非快速眼动睡眠期和快速眼动睡眠期共同组成一个完整的睡眠周期。在人们一晚上的睡眠过程中，睡眠周期会由非快速眼动睡眠期到快速眼动睡眠期依次交替4~5次。根据睡眠专家研究，做梦只在快速眼动睡眠期发生。只有非快速眼动睡眠期中的深度睡眠期才叫做深度睡眠。

睡眠主要有三个功能。一是睡眠过程中身体进行新陈代谢，通过睡眠节约能量，进而恢复体力；二是充足的睡眠在促进肝脏排毒的同时，体内还会合成很多抗体，有助于提高人体免疫力；三是心理学家发现，短时记忆向长时记忆的转换过程是在睡眠中进行的。因此，睡前如果进行一些知识的系统化梳理，通过睡眠是可以有助于增强记忆的。

受访专家：北京体育大学心理学院副教授邵永聪