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深睡眠越长越延寿

2020年07月27日09:41 来源：人民网-生命时报

快速眼动睡眠(REM)是一种深度睡眠，此时大脑处于非常活跃、容易做梦的阶段。婴儿的睡眠时间里有50%是深度睡眠，成人接近20%。美国斯坦福大学近日一项新研究发现，深度睡眠较长的人，寿命也更长。

研究团队对2600多名平均年龄76岁的男性进行了12年的随访，同时还收集了近1400名平均年龄52岁的男女参试者数据，数据随访时间为21年。对比分析结果表明，深度睡眠不良与全因死亡率及心血管疾病发作风险升高有关。深度睡眠在睡眠总时长中的占比每减少5%，中老年人的早亡率增加13%~17%。研究报告发表在《美国医学协会杂志·神经病学》期刊上。

研究人员指出，深睡眠帮助身体缓解一天的劳累，还起到修复大脑的作用。因此，在保证睡眠总时长的前提下，确保不同睡眠阶段之间的平衡很重要。对于深度睡眠占整个睡眠不到15%的成年人来说，通过临床干预的方式增加深睡眠时间，有望降低多种疾病风险，延长患者寿命。此外，神经学家需要尽快找出打断患者深睡眠的原因(如阻塞性睡眠呼吸暂停、心绞痛或某些处方药等)。▲(王海洋)

(责编：李轶群、许晓华)


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