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疾控发布商超综合购物中心日常防疫指引

服务人员直接为顾客提供服务时需戴口罩

2020年08月04日08:52 来源：北京日报

市疾控中心近日发布商超综合购物中心日常防疫指引。指引建议有发烧或呼吸道症状特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的市民，不要前往商场超市和综合购物中心。服务人员直接为顾客提供服务时需佩戴口罩。收银员、接待员与顾客间保持1米以上的社交距离，必要时安装透明隔板。

依据日常防疫指引，顾客在挑选商品或排队结账时与他人保持1米以上的社交距离；付款时尽量选择刷卡、扫码等非现金、非接触的支付方式；遵循咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩；不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。顾客在商场超市综合购物中心要注意手卫生，在饮食、如厕前后洗手，使用购物车（篮）后要用免洗手消毒剂、湿巾等清洁双手。清洁双手前不要触碰口、眼、鼻，接触可能被污染的物品后必须洗手，或用手消毒剂消毒。

指引建议商场、超市、综合购物中心的管理人员和工作人员建立健康监测报告制度，有发烧或呼吸道、消化道传染病症状时不得上班，建议尽快就医。服务人员在直接为顾客提供服务时需佩戴口罩。导购人员与挑选商品的顾客保持1米以上的社交距离。商场超市等举办宣传促销活动时，应引导顾客保持社交距离，避免顾客长时间聚集在一个地方。在试吃、试妆等活动中产生的牙签、一次性纸杯、纸巾、棉花棒等物品，应及时分类投放处理。

商场超市及综合购物中心的营业场所内要保持空气流通，营业前进行充分的通风。使用集中空调通风系统时，应保证空调系统运转正常；保证厢式电梯的换气扇运转正常；地下车库通风系统运转正常。营业场所以清洁为主，预防性消毒为辅，顾客经常触摸部位要定期清洁消毒。卫生间保持清洁干爽，提供洗手液，保证水龙头等设施正常使用，垃圾及时清理。商场超市综合购物中心尽可能就近在购物车或者购物篮配备手消毒液，并随时消毒把手。引导顾客在排队结账时保持1米以上的社交距离，收银员、接待员与顾客间保持1米以上的社交距离，必要时安装透明隔板。尽量使用电子支付方式收款。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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