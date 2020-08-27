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乌鲁木齐市对重点小区再次进行核酸检测 此后将调整疫情防控政策

李志浩、杭芮

2020年08月27日09:26 来源：新华网

新疆维吾尔自治区党委宣传部副部长、新闻发言人王武龙表示，从8月26日开始，乌鲁木齐市将对重点小区再次进行核酸检测，之后将进一步调整疫情防控政策，逐步恢复正常生产生活秩序。

在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室26日举行的新闻发布会上，王武龙表示，经过艰苦努力，乌鲁木齐市疫情防控形势积极向好的态势进一步拓展，防控工作阶段性成效也进一步巩固。为确保全市各族群众身体健康和生命安全，从8月26日开始，乌鲁木齐市将对重点小区再次进行核酸检测，之后将进一步调整疫情防控政策，逐步恢复正常生产生活秩序。

7月15日乌鲁木齐市出现首例新冠肺炎确诊病例。随后乌鲁木齐市对全市各社区实行封闭式管理，并针对全民特别是重点小区，先后多次开展免费核酸检测。8月16日乌鲁木齐市首次实现新增确诊病例“零报告”，至8月25日24时，已连续10日无新增确诊病例报告。

截至8月25日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例124例，无症状感染者44例，3024人正接受医学观察。自7月15日0时至8月25日24时，累计治愈出院确诊病例702例，无症状感染者解除医学观察194例。（记者李志浩、杭芮）

(责编：李轶群、许晓华)


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