热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

澳大利亚疫情持续 墨尔本实施夜间宵禁

2020年08月03日08:52 来源：中国新闻网

澳大利亚新冠疫情持续，2日新增确诊病例近700例。“重灾区”维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯当天宣布，从当晚6时起，维州进入灾难状态，墨尔本实施夜间宵禁。

数据显示，截至2日上午，维州新增确诊病例671例，新增7例死亡。

据当地媒体报道，从2日晚6时起，墨尔本开始实行第四阶段限制，宵禁时间从晚上8时到早上5时，在这段时间，离家原因只能是工作、医疗和护理；购物、运动只能在离家5公里以内的范围；聚会仅限于两人。警察将被赋予更多权力，以确保民众遵守公共卫生指令。任何违反这些规定的人将面临1652澳元的罚款。所有限制暂时维持6个星期，直至9月13日。

在人口最多的新南威尔士州，过去24小时新增确诊病例12例，令确诊总数达到3595例。新州政府部门再一次发出建议，为了阻止新冠病毒的传播，希望大家定期洗手，外出时带上手消毒剂；与他人之间保持1.5米的距离。对于乘坐公共交通、进入密闭场所和所在社区病例较多的居民，强烈建议戴口罩出行。(记者 陶社兰)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn