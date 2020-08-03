澳大利亚疫情持续 墨尔本实施夜间宵禁

澳大利亚新冠疫情持续，2日新增确诊病例近700例。“重灾区”维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯当天宣布，从当晚6时起，维州进入灾难状态，墨尔本实施夜间宵禁。

数据显示，截至2日上午，维州新增确诊病例671例，新增7例死亡。

据当地媒体报道，从2日晚6时起，墨尔本开始实行第四阶段限制，宵禁时间从晚上8时到早上5时，在这段时间，离家原因只能是工作、医疗和护理；购物、运动只能在离家5公里以内的范围；聚会仅限于两人。警察将被赋予更多权力，以确保民众遵守公共卫生指令。任何违反这些规定的人将面临1652澳元的罚款。所有限制暂时维持6个星期，直至9月13日。

在人口最多的新南威尔士州，过去24小时新增确诊病例12例，令确诊总数达到3595例。新州政府部门再一次发出建议，为了阻止新冠病毒的传播，希望大家定期洗手，外出时带上手消毒剂；与他人之间保持1.5米的距离。对于乘坐公共交通、进入密闭场所和所在社区病例较多的居民，强烈建议戴口罩出行。(记者 陶社兰)