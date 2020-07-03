澳维州新增确诊数再创新高 悉尼机场将进行健康检查

中新网7月2日电 据澳洲网报道，当地时间7月2日，澳大利亚维多利亚州新增新冠确诊病例77例，新南威尔士州新增确诊8例。目前，该国累计确诊病例已达8002例，死亡病例104例。

维州社区传播病例单日增幅最大

据报道，维州新增确诊病例77例，首席医疗官萨顿表示，2日确认的许多病例都出现在被封锁的病毒高危区。“社区传播病例新增31例，为疫情开始以来单日增幅最大的一次。”目前累计有332例来源不明的社区传播病例。

目前，共有20名患者在医院接受治疗，其中4人在重症监护室。从7月1日以来，接受新冠病毒检测的人增加了逾2.63万人，达到约85.6万人。

同时，维州警察局长巴顿2日表示，墨尔本街道上的警力将大幅增加，巡逻并发现违反疫情期间社交距离限制的人。

悉尼机场进行健康检查

新州新增新冠确诊病例8例，均为在酒店隔离的回澳游客。从疫情开始以来，新州累计确诊病例3211例。在新州各家医院中共有68名患者正在接受治疗，1名为重症监护室患者。

据了解，新州卫生厅工作人员近日在一辆从墨尔本驶来的列车上面发现了一名出现了新冠病毒症状的人。对此，新州卫生厅长哈扎德称，“我们的工作人员发现有人出现了症状，这个人在维州接受过检测，之后登上列车来到悉尼。这种做法很愚蠢。”

据悉，悉尼机场已经开始进行健康检查，边境也正在进行检查，哈扎德提醒来自墨尔本病毒高危区的人们不要进入新州。“别来新州，否则你将面临1.1万澳元罚款和6个月的监禁。”

北领地出现3个月来首例病例

据了解，近日，一名回澳游客成为澳大利亚北领地近3个月来首例新冠确诊病例，其在回北领地前曾前往墨尔本病毒高危区。这名患者在墨尔本完成了两周隔离，然后乘飞机从墨尔本飞往布里斯班，并于6月29日从布里斯班来到达尔文。

对此，北领地卫生厅长菲莱斯2日表示，这名患者是达尔文人，他从海外回到了澳大利亚。“患者在来到达尔文后开始感觉不适，并进行了测试，采取了一切预防措施。”患者已被送往皇家达尔文医院接受隔离治疗。