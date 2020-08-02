内地核酸检测支援队赴港协助抗疫

新华社北京8月1日电（记者 陈聪）记者1日从国家卫生健康委员会了解到，近期香港新冠肺炎疫情防控形势严峻，应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建“内地核酸检测支援队”拟近期赴香港开展工作，协助特区政府抗击疫情。

据了解，首支“内地核酸检测支援队”由广东省卫健委从省内20余家公立医院选派约60名临床检验技术人员，其中7名“先遣队”队员将于8月2日赴香港协助开展实验室工作。“内地核酸检测支援队”队长来自广东省卫健委，曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥，这是首批中央政府派出支持香港抗疫的内地专业队伍。国家卫健委后续将根据香港特区抗击疫情需要，随时调集内地医疗资源给予更多支持。

同时，国家卫健委也已组建“内地方舱医院支援队”，由湖北省武汉市选派6名有方舱医院实战经验的专家，包括医院院长，以及院感、护理、建筑和设计专家，为香港亚洲国际博览馆改建为方舱医院提供设计、运营和管理经验的技术支持。

新华社香港8月1日电 香港特区政府卫生署卫生防护中心1日下午介绍，截至1日零时，香港新增125例新冠肺炎确诊病例，其中本地感染病例124例、输入性病例1例。香港累计报告新冠肺炎确诊病例3396例。

香港单日新增确诊病例已连续第十一天超过100例。卫生防护中心传染病处主任张竹君介绍，在当天新增的本地感染病例中有45例目前找不到感染源头，有79例与此前相关感染群组有关，其中大部分为家庭或朋友聚会感染群组。特区政府此前将一位确诊病例重复计算，当日将累计确诊病例数据进行了修正。

据香港医院管理局总行政经理何婉霞介绍，目前香港共有1858名新冠肺炎确诊病人和1名疑似病人康复出院，31人死亡；仍有1179名确诊病人留医，其中37人情况危险、44人情况严重。香港已经启用的负压病床使用率约为77%，启用的负压病房使用率约为80%。

何婉霞表示，香港亚洲国际博览馆社区治疗设施已于1日启用，预计当天接收20至30位病人。鲤鱼门公园度假村已于7月24日启用作社区隔离设施。这些设施将缓解公立医院压力。