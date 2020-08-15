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（声音）

内地赴港抗疫支援队好样的

2020年08月15日08:20 来源：人民网－人民日报海外版

　　自7月初以来，香港的疫情越来越严峻，香港市民生命健康安全受到严重威胁。在评估了香港现有的能力后，特区政府请求中央提供支援。面对香港特区政府的请求，中央及时给予大力支持，并成立了“内地核酸检测支援队”和“内地方舱医院支援队”。香港各界人士对此表示欢欣和感谢，内地支援队经验丰富，将帮助香港尽快战胜新冠肺炎疫情。现摘编部分人士发言如下：

　　过去23年以来，无论是有关公共卫生、金融危机，还是其他平常经济的发展，中央对香港的帮助均有目共睹。在香港有需要、特区政府提出的时候，中央都尽力帮忙。现时香港又遇到了一些问题，而国家在抗疫方面拥有经验和资源，且愿意与香港共享，绝大部分港人都感受到了中央的关爱。

　　对于内地赴港支援的人员，我感到他们的工作非常认真、非常专业，他们实地、仔细地了解香港检测的有关情况，我对他们充满信心。

　　——香港特区行政长官林郑月娥

　　感谢中央急香港所急，派员协助扩大核酸检测，帮助建设方舱医院。希望特区政府发挥“一国两制”优势，善用国家支持，借鉴内地在抗疫方面的成功经验，调动一切力量，加强追踪和堵塞病源，继续严控聚集，尽快控制疫情，维护市民健康。

　　同时，我们呼吁全社会提高防疫意识，护己护人，全力支持和配合特区政府的各项抗疫措施。

　　——香港特区立法会建制派召集人廖长江

　　香港在过去一年经历了前所未有的冲击，“内伤”严重，加上疫情冲击，堪称“大病未愈”。为让香港“疗伤”，特区政府当务之急是防疫抗疫。在中央的大力支持下，特区政府应尽快推动疫情防控进入稳定常态，同时早日研发香港“健康码”，让经济恢复健康发展。

　　——香港民建联主席李慧琼

　　中央派内地支援队赴港协助病毒检测等工作，体现了中央对香港的照顾，这对香港是好事，港人应该感恩。内地的医疗队此前已支援过世界上许多国家对抗疫情，医疗水平值得信赖，而香港作为中国的一个特别行政区，更应该信任国家，以语言或资格为借口反对内地支援，实在是荒谬至极。

　　医学是不分地域的，只要内地和香港的人员互相配合，合作的问题并不难解决，双方共同发挥最大的作用，香港特区政府应该做好有关的宣传工作。

　　——香港时事评论员冼国林

(责编：乔业琼、孙博洋)


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