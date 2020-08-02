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助力农产品销售讲好乡村振兴故事（青春日记）

王子尧

2020年08月02日08:30 来源：人民网－人民日报

　　结合自己的专长，我能贡献什么？这是近一年来我经常思考的问题。

　　2019年10月，我来到山东省菏泽市东明县玉皇庙村，开始为期两年的挂职锻炼。玉皇庙村是鲁西南地区的明星村，以前靠工业反哺农业。近年来，县里的几家传统农产品加工企业开始走下坡路，导致当地的农产品销路窄、频压货。为了帮农民稳定收入，我和同事决定给全县农产品拍个宣传片，做一次新推广。

　　农产品品类众多，如何才能找到一条拍摄主线，既体现文化特色又让人印象深刻呢？我找来地方县志，仔细翻阅才有了主意。东明是黄河入鲁第一县，人们依河而耕、随河而生，归根结底是黄河孕育了这里丰富的农业作物和精妙的加工技艺。我提议以“母亲河的馈赠”为主题，将每种农产品与黄河之间的故事挖掘出来，带着食客一起探寻农产品里的“黄河味道”。宣传片拍出了“大片”的感觉，播出后，吸引了当地及周边市县的有关部门和企业前来实地参观，销售市场逐渐打开，农民种植生产的积极性也更强了。

　　前不久，村中采摘园的优质鲜桃收获在即，然而受新冠肺炎疫情的影响，原本要运输至外地市场的桃子滞销，果农们一时手足无措。两家本地企业派人实地考察后，通过合作供货、网上售卖的方式，解决了村民的心头难事。在村委会支持下，我把这段助农故事撰写成稿子，发在微信公众号上。很快，一些企业主动联系村里，申请帮扶困难农户。为表达对社会各界的谢意，果农们特意精选300多斤鲜桃，通过村集体捐赠给了镇里的敬老院，实现了爱心的传递。

　　作为新闻学专业的毕业生，来到基层工作后，我发现广阔的基层天地大有可为，其间所遇到的每一个人、经历的每一件事，都是讲好乡土故事的好素材。我要继续深入田间地头，了解村民的需求，听取村民的建议，选择典型的事例，找好合适的传播角度，和乡亲们一起讲好深入人心的乡村振兴故事。

　　（作者为共青团中央干部，现为山东省菏泽市东明县武胜桥镇玉皇庙村驻村干部，本报记者易舒冉采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月02日 05 版）
(责编：许晓华、杨迪)


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