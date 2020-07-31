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儿童青少年过敏性疾病高发 需加强全病程管理

2020年07月31日10:14 来源：新华网

新华社北京7月30日电（记者陈聪）夏季是过敏性疾病高发的季节。专家指出，目前在全球范围内婴幼儿、青少年患有过敏性疾病人群明显增加，儿童对常见过敏原的致敏率高达40%-50%，其中遗传和环境的影响都不容忽视，在过敏性疾病防治方面应加强疾病的全病程管理。

过敏性疾病又称变态反应性疾病，是由本来对人体无害物质引发的一种异常的身体免疫反应。过敏性疾病可以发生在全身任何部位，常见于鼻部、皮肤、眼部、下呼吸道及胃肠道。

专家表示，目前中国过敏性疾病的发病率呈持续上升趋势。首都医科大学附属北京同仁医院鼻科副主任王成硕说，全病程的管理强调的是既要注重预防，也要防止病情加重和引起并发症。在日常生活中，患者要重视环境卫生、勤打扫通风、避免接触过敏原，合理规范用药，特别是对于季节性过敏性鼻炎，提前花粉季节两周进行预防用药对于控制疾病症状具有积极意义。

北京医院大内科主任孙铁英指出，呼吸系统过敏性疾病的高发病率和环境相关性高，因为呼吸道是开放器官，过敏原容易被吸入进而导致呼吸系统疾病。此外家族过敏史也是过敏性疾病的一大发病原因。

皮肤过敏也是常见过敏性疾病之一。北京大学人民医院皮肤科主任张建中说，过敏性皮肤病在中国的患者人群大约有1.5亿，包括特应性皮炎、荨麻疹、接触性皮炎、食物过敏、药物过敏等病症。如果患者皮肤出现问题，需要引起重视，到正规医院的皮肤科或变态反应科及时治疗。

专家建议，在不了解自身疾病严重性的情况下，患者一定要去就医，以便使医生能够在对患者病情严重程度进行评估之后，给出针对性的治疗方案，帮助患者做好疾病综合防治。

(责编：李轶群、许晓华)


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