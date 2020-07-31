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敲黑板!暑期健康生活要注意

2020年07月31日08:29 来源：北京商报

　　随着炎炎夏日的到来，孩子们翘首以盼的暑假也到了。虽然没有了紧张的学业压力，但孩子的健康不能“放假”。在疫情防控常态化态势下，为了促进学生的身心健康，家长们需要帮助孩子合理地安排好时间，指导孩子在假期养成良好的个人卫生习惯与健康的生活方式。

　　暑期已入盛夏，日晒较强，日间外出活动容易中暑晒伤。同时，天气越热，人们就越爱趋凉避暑，而贪凉过度又易损伤人体阳气，引发感冒、咳嗽、胃肠不适、关节疼痛等疾病。因此，暑期调理养生的重点是防暑降温，护肤防晒，同时避免过度寒凉，以防寒证丛生。

　　暑期要预防高温中暑，中暑的主要诱因是外界的高温环境，常见的中暑症状为头晕、恶心、胸闷、心慌、口渴、乏力、四肢发麻等；如未得到及时处理，则会进一步出现面色苍白、脉搏细弱、血压下降等重症；严重者还可出现高热、意识恍惚、休克昏迷，甚至有生命危险。室外活动或体育锻炼时，应避开烈日炽热之时，特别是中午时分暑热更重，应尽量避免外出，以防高温中暑。

　　一旦出现中暑症状，可采取以下措施，迅速撤离高温环境，选择阴凉通风的地方休息；采取物理降温措施。如头部冰敷，全身用湿凉毛巾擦拭，或在额部、颞部涂抹清凉油、风油精等，并及时补充水分，可适量饮用淡盐水及其他清凉饮料；服用治疗中暑的药物，如十滴水、人丹、藿香正气水等。如果出现虚脱、意识障碍等中暑重症，应迅速送往医院救治。

　　暑期户外运动也是必不可少的，家长可以帮助孩子根据自己的身体状况和兴趣爱好，制定个性化的运动方案，总的原则是量力而行。

　　对体质较弱的孩子来说，夏天可以选择消耗量低的运动，比如乒乓球、游泳等。为了提高孩子的耐热性，可以适当进行户外活动。早晚不太热的时候，可以去户外跑步、打球等。另外，要特别注意安全问题。选择安全、正规的运动场所，防止发生意外；运动前的热身也不可少，可以伸腰、压腿，活动腕关节、踝关节等；在进行对抗性运动时，不要过于激烈，以免冲撞过猛造成伤害。

　　睡眠方面，由于暑假不用上学，家长管理相对宽松，于是有些孩子看电视、上网到半夜，第二天中午仍不起床。而孩子更有可能出现免疫力下降、思维能力降低等问题。因此，家长要引导孩子合理安排好娱乐、学习、休息的时间。

　　在为孩子制订作息时间表时，不要把家长的意见强加给孩子，而是应该让孩子参与制订。另外，可根据实际情况及时调整，这样孩子执行时间表就有积极性。但睡眠时间每天不能少于8小时。

　　同时，上网也需要科学引导。不让孩子在暑假上网是不现实的，关键在于如何控制孩子的上网时间和内容。这里，家长应起到应有的主导作用。从心理学上讲，孩子沉溺网游多缘于只有在此中才能找到归属感和成就感。家庭和社会没有或很少给他们这种表达自我、成就自我的机会，因此网游便成了寄托。对此，家长应在平时多和孩子沟通和交流，及时发现他们的问题并加以解决，形成平等互动的良好关系。家长应适当限制孩子的上网时段和上网时间，但方式不应蛮横粗暴，以免适得其反。

　　本报整理报道

(责编：许心怡、崔元苑)


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