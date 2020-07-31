少女四年矮6厘米 原是甲状腺出问题

17岁少女小英5月底在家中不慎跌倒，导致右大腿骨折，在当地医院用石膏固定后转入南方医科大学第三附属医院就诊。入院检查时医生发现小英有严重的骨质疏松，一问之下，得知患者近两三年都有骨痛，本应是长个子的年纪，没有长高，反而在4年内矮了6厘米。到底是什么情况？

她像老人一样“身高缩水”

花季少女，严重骨质疏松、病理性骨折，身高变矮，这些症状引起了骨肿瘤科主任李浩淼的注意，他意识到小英的骨折需要找根源，遂请内分泌代谢科和普通外科会诊。查血发现小英的血钙非常高，结合以上症状，医生们高度怀疑小英患上了原发性甲状旁腺功能亢进症，随后的颈部超声完善甲状旁腺MIBI显像，检查结果证实了医生们的推测。

小英所患的原发性甲状腺旁腺瘤发病率不高、发病隐匿，早期很难发现。肿瘤引起钙磷代谢紊乱，导致骨骼脱钙、骨变形、高血钙、肾结石、病理性骨折等一系列问题。骨质疏松还让小英跟老年人一样慢慢变矮了。

手术揪出肿瘤真凶

6月15日，普通外科团队为小英进行了甲状旁腺切除术。术中发现，在甲状腺右叶腺体后方藏着2个肿块，一个大如鸽蛋，一个如花生米大小——正常的甲状旁腺仅有绿豆大小。

切除肿瘤后15分钟采血检查，小英血液中的甲状旁腺激素已经从术前让仪器爆表的超过5000pg/ml降到了238 pg/ml,术后24小时已经降至正常。

让小英骨折、骨痛的真凶已被揪出，可惜小英的骨骺已经闭合，错过长高的时机，以后只能保持现在的身高（145cm）了。

医生提醒广大家长，一定要关注孩子的生长发育，如果见孩子发育迟缓，要及时就诊，及时干预，不要让孩子错失发育时机，追悔莫及。

（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）