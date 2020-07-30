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新冠病毒谱系或已在蝙蝠中传播几十年

张家伟

2020年07月30日09:28 来源：北京日报

据新华社伦敦7月28日电（记者 张家伟）一个国际团队28日在英国期刊《自然·微生物学》发表报告说，新冠病毒可能在40至70年前从与之关系最紧密的蝙蝠病毒中分化出来，这意味着产生新冠病毒的病毒谱系可能已在蝙蝠中传播几十年了。

已有的研究将蝙蝠病毒RaTG13鉴定为与新冠病毒关系最密切的病毒，也有研究在穿山甲体内发现了相似的冠状病毒。

研究人员采用了3种方法来鉴定未经历重组的以及可用于重构病毒演化历史的新冠病毒区域。所有方法均表明，RaTG13和新冠病毒拥有共同的单一祖先谱系，估计新冠病毒分别于1948年、1969年和1982年从乙型冠状病毒支系B中的蝙蝠病毒中分化出来。

这项研究还得出结论，虽然新冠病毒和穿山甲携带的有关病毒拥有一个共同祖先，而且穿山甲可能在新冠病毒从动物传给人类的过程中发挥了一定作用，但穿山甲不大可能是新冠病毒的中间宿主。

报告通讯作者、宾夕法尼亚州立大学的马切伊·博尼指出，有关方面需要建立一个广泛、实时的监测系统，以便在感染病例数仍处于较低水平时，就及时发现像新冠病毒这样的病毒。

(责编：李轶群、许晓华)


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