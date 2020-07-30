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美疾控中心主任接受采访时承认——

美国政府应对新冠病毒威胁行动迟缓

2020年07月30日08:48 来源：人民网－人民日报

本报华盛顿7月29日电  （记者郑琪）据美国有线电视新闻网报道，美国疾病控制与预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德28日在与美国广播公司进行的一次采访中表示，美国在应对来自欧洲的新冠病毒威胁方面行动迟缓。

雷德菲尔德说，在美国意识到发生了什么之前，新冠病毒已经开始从欧洲流入美国。他表示，当美国政府意识到这种威胁并开始对欧洲实施旅行禁令时，这种传播可能已经发生了2至3周的时间，在此期间每天有6万人从欧洲回到美国。新冠病毒就是这样大规模流入美国的。

美国疾控中心本月17日发布的一份调查报告显示，今年3月1日至20日，纽约市流行的新冠病毒更类似于欧洲的毒株。这意味着纽约流行的新冠病毒可能来自欧洲、纽约市内或美国本土其他地区。

在与美国广播公司的采访中，雷德菲尔德承认，美国联邦政府的抗疫对策存在问题。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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