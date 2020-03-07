世卫组织敦促各国“全政府”应对疫情

新华社日内瓦3月5日电 世界卫生组织总干事谭德塞5日呼吁，各国应调动并协调政府各部门间的行动，以“全政府”参与的方式应对新冠肺炎疫情。

在当天的世卫组织例行记者会上，谭德塞指出，不少国家在应对疫情时，只有卫生部门和医疗卫生机构介入，而没有政府其他部门的参与，这种应对方式是错误的。“各国应通过‘全政府’参与的方式启动本国应急响应方案。”他说。

谭德塞解释，这个“全政府”应涵盖政府各部门。在制定应对方案时，各国需要从最高领导层开始，协调卫生、安全、外交、金融、商业、运输、贸易、信息等各部门的工作。

谭德塞同时强调，除了调动政府各部门力量，还需动员全社会、全体民众的力量，各国才能在抗疫行动中取得进展。

谭德塞指出，政治承诺是各国应对疫情的关键。“我们对有些国家感到担心，因为这些国家展现出来的政治承诺以及就此采取的行动，与我们所面临的危险程度是不匹配的。”

他强调，只有通过采取一种“集体的、协同的、全面的、政府所有部门共同参与的”应对方式，才能使新冠肺炎疫情得到遏制。