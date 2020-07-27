对抗疫情 美国蒙市首家中餐户外餐饮区开放

中国侨网7月26日电 据美国《侨报》报道，为对抗疫情，缓解因执行防疫令带来的经济上的压力，美国蒙特利公园市批准了该市首家中餐馆开辟户外用餐区。业者表示，正等待洛杉矶县防疫禁令的进一步松动，若获准，业者将在停车场开辟晚餐用餐区。

因加州疫情严重，两周前州长下令暂停餐馆堂食，此前刚刚看到一些希望的中餐业又面临巨大压力。为缓解餐饮业的压力，让餐馆继续生存下去，蒙市推出了允许业者在户外开放餐饮区的项目计划，即只要业者有需求，并提出申请，蒙市经考察后会发给餐馆临时开业执照，让它们在户外，甚至停车场开辟餐饮区。

获蒙市批准的首家可在户外开辟餐饮区的海宝潮粤酒家，24日上午获户外餐饮区临时执照，并开始接待客人。该餐馆的总经理陈长河表示，当天中午餐馆的户外用餐区摆放了10张餐桌，客人多时全都坐满了。他对户外用餐区首日开放的经营情况表示满意，此前一周，该餐馆只是外卖早茶食用的港式餐点。

陈长河说，海宝潮粤酒家共有750个席位，疫情爆发之后生意相差太多。他盼望洛杉矶县能够进一步松动防疫令，开放晚餐户外用餐区，为此他已向县政府提出了申请。若能获准，他将在餐馆前的停车场搭起遮阳篷，再摆放好桌椅，让客人们在户外享用晚餐大菜。

在蒙特利公园市积极推动餐馆开辟户外用餐区的市议员的饶影凡(Yvonne Yiu)，希望能有更多家餐馆抓住机会，开辟户外用餐区：“许多市民对能在户外享用美食期盼已久。”饶影凡说，目前到市政府申请开设户外餐饮区临时执照的餐厅约有10家，她与市府工作人员也在打电话或发邮件积极联系与推动更多商家利用这一机会，她希望能协助大家渡过难关。

然而，蒙市市区相对拥挤，一些餐馆想提出申请，可自身条件不足。饶影凡举例说，有些餐馆的停车场地面是倾斜的，无法开辟户外餐饮区。蒙市周围城市已有许多餐馆开辟了户外用餐区，有些城市，如帕沙迪纳市甚至将宽阔的马路封闭，以支持餐饮业的生存。

该市在大马路上摆餐桌迎饕客的业者称，马路餐饮区虽不能让生意回到正常水平，但可缓解不少压力。