英隔离来自西班牙旅客 约翰逊：欧洲现第二波疫情迹象

中新网7月29日电 综合报道，英国政府25日突然宣布，来自西班牙的所有入境旅客都必须隔离检疫两周，引发西班牙严词批评。不过，英国立刻回击，并表示不打算改变这项政策。当地时间28日，英首相约翰逊在为此举辩护时警告称，欧洲各地可能即将面临第二波新冠疫情。

据英国《金融时报》报道，英国政府上周末突然对来自西班牙的旅客重新实施隔离要求后，约翰逊政府受到了旅游业运营商和旅客的批评。

但约翰逊说：“让我们对欧洲正在发生的事情实话实说，在我们的一些欧洲朋友中，恐怕你已经开始在某些地方看到第二波疫情的迹象”，“如果我们确实看到其他国家出现第二波疫情的迹象，那么迅速采取果断行动确实是我们的工作，我们的责任。”

另据法新社报道，西班牙首相桑切斯早些时候谴责了英国的上述决定，批评这项政策“不公正”。桑切斯说，西班牙的伊比沙岛(Ibiza)、马略卡岛(Mallorca)和加那利群岛(Canaries)等地区“其实比英国更安全”。

他表示，“我们正在与英国当局商谈，试图让他们重新考虑。”不过，英国立即拒绝了桑切斯的说法，并表示将继续执行这项新的检疫规定。

英国运输部初级部长夏洛特 维尔(Charlotte Vere)28日表示，英政府正考虑对从海外返回英国的旅客，实施地区性的措施。

“就目前而言，我们的边境措施是针对整个国家的，但将来我们有可能可以将这类措施细化到针对地区，”她表示。“我们还没有到那一步，但是我们正在研究这么做。”

英国官员们还警告称，民众应该意识到，疫情期间任何出国旅行都是有风险的。“你必须接受的是，如果你出国度假，就有发生这种情况(遭遇隔离要求)的风险。”其中一名官员表示。

据此前报道，西班牙过去一周新冠疫情反弹，24日新增病例2255例。英国内阁25日召开紧急会议，决定把西班牙移出入境免隔离国家和地区名单。英国运输部宣布，隔离决定自当天午夜起生效。