年纪轻轻却健忘 64.1%受访者认为是心理压力大

外出办事，材料没带；去医院看病，医保卡没带；出门倒个垃圾，忘了拿快递……有网友发现，自己年纪轻轻却很健忘，经常丢三落四。你有这种况状吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，35.2%的受访者经常忘事。82.0%的受访者感到身边年轻人容易忘事的现象多。

唐欣奕（化名）的老家在成都，由于工作需要，她平时一般都会随身带着工作用的U盘。然而有一次从老家回北京，她下了飞机才发现最重要的U盘没带。“我让妈妈赶紧帮我快递过来，偏巧物流出了问题，寄错了地方，好不容易才找回来。”唐欣奕说，重要的工作资料她都放在了U盘里，当时急坏了。

来自天津的林妙坦言自己也经常忘事儿：“有次去看望病人，忘记了带礼物。还有一次送小侄女上学，到了校门口才发现没带书包。更尴尬的一次，我跟几名领导去异地出差，行程为一周。我精心准备了所需的衣物，洗干净，熨烫好，因为担心早早叠起来放进皮箱会皱巴，一直挂着，打算出行当天早上再收进去，结果出门前忘了装，因为着装不合适，糗大了”。

调查中，35.2%的受访者坦言自己经常忘事，60.5%的受访者偶尔出现这种情况，仅4.3%的受访者从不忘事。82.0%的受访者感到身边年轻人容易忘事的现象多，其中13.8%的受访者直言非常多。

“现在年轻人工作压力太大了，很多人每天都有一堆任务和行程，不仅要把手头工作做好，还要学新技能，提高职场竞争力。这些都容易让人感到精力不足、记性变差。”唐欣奕说，遇到大型项目要处理时，她心理压力会变大，作息变得不规律，更加感到脑子不够用。

关于生活中容易忘事的原因，64.1%的受访者认为是情绪不稳定、心理压力大所导致，63.7%的受访者归因于工作压力大，61.5%的受访者认为是由于生活和作息不规律，55.2%的受访者认为是由于常熬夜，睡眠不足，48.1%的受访者归因于电子产品的干扰。

林妙表示，自从上次出差出了糗，她就买了记事本、便利贴，办公桌还专门摆了办公日历本，作为提醒自己的方法。“如果是和家庭有关的事情，我会告诉家人提醒我做。比如交物业费、办理小区出入证等”。

为了避免忘事，63.6%的受访者会适当增加运动量来放松大脑，62.6%的受访者会调整作息，保证充足睡眠，51.8%的受访者会把需要做的事情记录下来，50.0%的受访者会多吃健脑食品，35.3%的受访者会有意识地减轻对手机的过度依赖。

唐欣奕最近更注重养生了，“以前我在饮食方面不太注意，现在我会注重营养搭配，晚饭吃得清淡，饭后不吃零食。平时我会多吃坚果、水果。另外，每天会尽量早睡早起，关灯后不玩手机，感觉精神好了很多”。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报