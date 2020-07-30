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超八成受访者体验过语音交友

2020年07月30日07:47 来源：中国青年报

即时通信软件、兴趣小组、美图社区、就近匹配等交友模式，已经无法满足年轻人的网络社交需求，越来越多年轻人在借助语音来交友。疫情期间，面对面的社交减少，语音交友又迎来了一个迅速发展的机会。

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2004名受访者进行的一项调查显示，83.1%的受访者体验过语音交友，其中34.0%的受访者经常使用语音交友。以打发时间为主要动机的受访者最多，然后才是找对象、交朋友。53.7%的受访者将语音交友的流行归因于年轻人对陪伴的强烈需求。

90后受访者体验过语音交友的比例最高

赵玥（化名）今年29岁，在上海一家私企工作，已经在某款语音交友软件注册两年多。赵玥回忆，今年2月初到3月中旬，她一直都是一个人住，很少出门，感觉“与世隔绝”，但又不愿意向亲友诉苦。

后来，赵玥通过平台的语音匹配功能聊到一个同样在家办公的网友，“我们每天都会通过语音相互问候、相互鼓励，聊很多话题，这让我感觉温暖又愉快，人也有了精神”。

北京某高校大二学生邹宇轩（化名），也是在疫情期间重新开始玩语音社交软件的。由于学校推迟开学，他一直在老家杭州。“今年3月我只出了四五次门。爸妈要上班，我白天一般都是独自在家，没人可以说话，想起之前用过的一款语音交友App，就下载来玩”。

调查显示，83.1%的受访者体验过语音交友，其中34.0%的受访者经常使用语音交友。

分年龄段看，90后受访者体验过语音交友的比例最高（89.4%）。从性别上看，体验过语音交友的男性受访者比例（85.8%）高于女性受访者（80.8%）。

邹宇轩喜欢使用语音社交App的连麦（两个人同时打开麦克风互动——编者注）功能，“连麦语音说话，不但能更好地了解对方想表达的东西，还能更好地感知到对方的情绪，甚至电话那头偶尔传来的翻书声、走动声等小噪音，都让我感受到更真实的陪伴。有时我失眠，也会找人连‘默麦’，就是开着麦不说话，感觉有人在那头陪着，更容易入睡”。

调查显示，受访者使用语音交友并非总是抱着明确的交友目的。32.8%的受访者最主要的使用动机是打发时间，19.0%的受访者使用动机是找对象、交朋友，还有部分受访者连麦工作、学习、睡觉，以提高效率或寻求陪伴感。

分年龄段看，00后受访者将打发时间作为最主要动机的比例，比90后和80后受访者要低，将连麦学习作为最主要动机的比例，则比90后和80后受访者更高。

53.7%受访者认为语音交友流行是因为年轻人对陪伴的强烈需求

马林（化名）今年刚刚大学毕业，他每天工作之余都会刷刷手机里的语音交友App，听听平台推荐用户的声音，对喜欢的会点个赞或打个招呼。“我以前主要在打游戏时用语音软件，最近几年感觉用语音交友的人多了，主打语音交友的平台多了，语音互动的玩法也更丰富了”。

语音互动功能并不新鲜，但近几年时常有专门主打语音社交的App冲进下载排行榜前列。记者调查发现，当下除了陌生人交友App和即时通信类App，直播类、音频类、兴趣圈类、K歌类、游戏类App也已纷纷上线或完善语音互动功能。语音社交的玩法也因此更丰富，比如语音匹配、和主播连麦互动、多人聊天房、语音日记等。不同的声音还因为二次元文化和配音文化，成为不同形象的代表。

语音交友为何流行？调查显示，年轻人对陪伴的强烈需求（53.7%）作为主观因素被视为最大原因。此外，语音的特点、平台的推动、文化环境、资费下降等客观因素也发挥着作用。50.5%的受访者认为语音交友自身有诸多优势，47.9%的受访者归因于平台不断推出语音交友新玩法，45.4%的受访者指出二次元文化催生出更多“声控”，33.0%的受访者归因于网络资费降低。

“我经常觉得孤独，通过和网友聊天，发现很多人都和我有一样的感觉。”邹雨轩告诉记者，他高中就开始在外地求学，大学又去了北京，即使有电话微信，也很少和老家的亲友联系，“我更想有性格合拍、兴趣相投的朋友来陪我，语音交友就是一个不错的方法”。

虽然寻求陪伴被受访者视为语音交友流行的原因，但语音交友最被受访者认可的优势，却不是能提供更真实的陪伴感、更有深度的交流。

受访者认为语音交友最吸引人的两个优点是“不用一直盯着屏幕看消息”（50.3%）和“更有利于保护隐私”（47.8%），然后才是“有温度，更能感觉到对方真实的陪伴”（42.5%），接下来是“不看脸，更容易打开局面”（39.4%），最后是“有深度，更注意对方说话的内容”（38.5%）。

由此可见，受访者使用语音社交的心态存在矛盾之处，一方面，他们希望隐藏个人信息，另一方面，他们希望尽快获得对方高度的接纳和高质量的陪伴。

在赵玥看来，要想提高语音交友体验，个人需要放下偏见，尊重他人，平台方要给不同用户提供自我展示的机会，还要把好关，做好用户信息保护。“另外，我觉得面对面的社交是不可替代的，语音也好，视频也罢，无论平台怎样模拟真实社交，都很难实现面对面社交带来的真实陪伴感”。

中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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