防疫常态化 88.9%受访者确认自己防护意识依然强

当前，我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固，防控工作已从应急状态转为常态化。所谓的“常态化”，就是疫情防控不松懈的同时，恢复正常的生活和工作。应该怎样平衡好防疫和工作生活？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2005名受访者进行的一项调查显示，88.9%的受访者防护意识依然强，90.3%的受访者适应当前常态化防疫的状态。64.0%的受访者会在恢复正常工作生活时，保持更健康的生活方式。

90.3%受访者适应当前常态化防疫的状态

调查显示，在当前，88.9%的受访者认为自己防护意识依然强。

宁夏回族自治区银川市某银行综合办公室职员杨晓君（化名）说，疫情防控是她的工作职责之一，她的个人防护意识也很强，“我们目前坚持岗前、岗中、班后的疫情防控不放松，上班之前对营业场所、机具进行消毒，所有员工上岗前都要测量体温，营业期间还要不定时地保洁、巡检，对进门办理业务的客户，严格要求佩戴口罩、测量体温，收进来的钱也都要进消毒柜消毒”。

“现在有些地方已经没那么严格了，但在公交车和医院、银行等公共场所，还是会严格要求，扫码、测体温都必不可少。在公交车上，如果口罩没戴好，司机会要求戴好，没戴口罩的人不能乘坐公交车。”贵州省贵阳市某事业单位员工张艳艳（化名）说。

在北京生活的向剑宇（化名）已经适应了每天佩戴口罩、到哪里都需要打开健康宝扫码的生活，“这很有必要。现在地区与地区之间、国与国之间的联系都非常紧密，全球疫情防控形势依然严峻，我们自己也不能松懈”。

调查显示，90.3%的受访者表示适应当前常态化防疫的状态。

杨晓君感觉，周围人对疫情防控的认识也是比较到位的，“现在根本不用提醒，不管是下楼散步，还是上街买菜，家人都会很自觉地戴口罩。同事们的办公桌上也常备了酒精免洗凝胶，吃饭都是分批次，用的也都是自己的餐具”。

张艳艳现在要是去医院，回来后会把所有衣服用消毒液洗一下，买牛羊肉等生鲜食品时会问清楚产地，不吃进口食材。

调查中，受访者还在坚持勤洗手（83.9%）、戴口罩（73.3%）、不聚众（59.5%）、不吃生食（57.2%）、勤通风（53.7%）等生活习惯。其他还有勤锻炼（38.0%）和用公筷（37.8%）等。

“通过这次疫情，一些好的生活习惯和健康意识都建立起来了。以前只要有一位同事感冒，整个办公室的人大半都会被传染，现在都很自觉地戴口罩，很少有互相传染的情况了。”张艳艳说。

64.0%受访者会在恢复正常工作生活时，保持更健康的生活方式

逐步恢复正常工作生活后，个人该如何做好防护？调查中，67.2%的受访者建议生活规律，保证充足睡眠，64.7%的受访者认为要有良好的卫生习惯，63.4%的受访者提出注意饮食卫生和营养，使用公筷，60.7%的受访者认为仍要保持一定的社交距离，52.4%的受访者表示必要的场合一定佩戴口罩。

杨晓君认为，归根结底，还是要注重意识的培养，主观上重视了，行为就会跟上。“刚开始戴口罩会觉得有点不方便，经过几个月的时间，现在戴口罩已经跟喝水一样平常了”。

“前两天又下单了两瓶酒精洗手液。”向剑宇现在每次回家都会第一时间洗手，尽量在家吃饭。他认为，即便疫情过去，使用公筷的习惯也要保持下去，而且要成为一个被所有人认可的社交礼仪。

调查中，49.5%的受访者建议尽量不前往人员聚集场所尤其是密闭场所，40.6%的受访者认为要保持通风，38.4%的受访者建议尽量选择步行、骑车，24.7%的受访者指出要每天做好自己和家人的健康监测。

平衡好防疫和工作生活，76.5%的受访者建议把疫情期间坚持下来的一些防护措施应用到日常生活中，55.4%的受访者认为要充分发挥专业机构、专业人员的作用，提升公民健康素养，49.2%的受访者提醒做好心理防疫，去除不必要的心理负担，31.5%的受访者建议家人之间分工协作，加强沟通理解。

“我们单位每天都会开晨会，以前是大家站成一排，相互整理仪容仪表。现在每天早上仍然开晨会，但两个人之间必须间隔1米，且佩戴口罩。”杨晓君说，做好疫情防控才能更好地工作生活，这两者是相辅相成的。

调查中，64.0%的受访者会在恢复正常工作生活状态的同时，保持更健康的生活方式。

受访者中，一线城市的占33.9%，二三线城市的占57.2%，四线城市的占8.2%。00后占4.7%，90后占35.8%，80后占46.4%，70后占9.8%，60后占2.8%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报