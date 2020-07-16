今年由于疫情原因，很多人体验了一把远程办公。有人感觉这样的工作方式轻松自在，也有人抱怨，远程办公并没有想象中那么美好。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，86.3%的受访者有过远程办公的经历。52.0%的受访者认为远程办公提升了工作效率，19.0%的受访者认为降低了。63.7%的受访者觉得远程办公会成为未来的趋势。

52.0%受访者认为远程办公提升了工作效率

调查中，86.3%的受访者有过远程办公的经历。

受访者认为远程办公的优势主要是工作更自主灵活（68.7%）和通勤时间减少（63.3%），51.1%的受访者认为有助于缓解交通拥堵、促进节能减排，50.2%的受访者认为能促进工作和生活的平衡，42.9%的受访者认为企业能突破地域和国界，聚集更多高素质员工，30.1%的受访者认为企业可以节省租金，提高组织灵活性。

“疫情期间，很多事情都是线上处理的，比如员工安抚、上下游客户沟通等，很多工作没有因为疫情而中断，就是远程办公的作用。”深圳金融行业的杨静（化名）认为。

调查中，52.0%的受访者认为远程办公提升了工作效率，19.0%的受访者认为降低了效率，29.0%的受访者表示不好说。

“我们今天跟一家保险公司开了一个电话会议，往常都要去现场，但现在用语音电话就都解决了。”杨静觉得远程办公确实提高了效率。

受访者认为远程办公也存在工作和生活界限模糊（50.2%）、少了灵感的碰撞（46.6%）、沟通成本提高（41.0%）的问题。其他还有：员工工作效率降低（37.0%）、少了下班后的轻松感（30.6%）、缺乏工作氛围（45.1%）、监管和考核员工增加了难度（28.9%）以及团队凝聚力受到影响（25.4%）等。

北京某互联网公司员工李楠（化名）说，现在线上办公从硬件上来说完全能够实现，但沟通成本太高了。“会议特别多，以前说一句就解决了，在家就得开远程会议，占用很多时间。而且在家办公没有下班的概念，一天24小时都在办公，随时有人找就得随时解决，而在公司上班的话，下班就是下班了”。

“不见面可能不能完全领会对方意图，达不到现场沟通的效果。”杨静认为还是要线上线下结合，比如减少不必要的会面，等到所有事项沟通得差不多时，再见面把不确定的事情沟通好。

“疫情期间天天在家，对客户的第一轮第二轮拜访全部都是在线上，不能直接交流，大大降低了沟通速度，降低了成单的概率，因为对方只能从只言片语里了解商品情况。”北京某外企销售张欣（化名）认为，是否选择远程办公要视情况而定，“我们目前线上线下相结合的方式就很好”。

63.7%受访者觉得远程办公会成为未来趋势

在北京某设计公司上班的肖扬（化名），每天通勤需要3个小时，“疫情期间远程办公确实让我省去了在路上的时间，刚开始我非常高兴，觉得可以睡懒觉了，但时间一长，发现自己反而更累了，在家电话、微信就没有停的时候”。

远程办公，28.7%的受访者觉得更累了，38.4%的受访者觉得轻松了，32.9%的受访者表示不好说。

肖扬说，现在线上办公非常方便，处理比较紧急的事情确实更加便利，但也增加了很多不必要的工作。比如，以前都是有重要的事才开会，会议效率很高，现在线上视频会随便就能开，“几乎每小时一个会议，但其中有三分之二的会都是可有可无的，议而不决，浪费时间。还有些工作，以前我们交出去就到下一个流程了，现在拉个微信群，反过来再让我们审核一遍，平白增加了工作量”。

调查中，受访者认为远程办公最需要的是网络、软件等基础设施（66.2%），安静的工作环境（64.2%）和个人自制力（60.2%）。其他还有：创新管理模式和考核制度（50.8%），定期联络，保持员工归属感（35.4%）。

调查中，63.7%的受访者觉得远程办公会成为未来的趋势，13.3%的受访者觉得不会，23.0%的受访者表示不好说。

“没有线下业务、不需要线下工厂生产的企业可以尝试线上办公，比如游戏开发、媒体行业等。”杨静觉得，远程办公会成为一个趋势，但不可能完全取代线下办公。

受访者中，00后占4.7%，90后占40.7%，80后占42.2%，70后占9.7%，60后占2.3%。一线城市的受访者占34.3%，二三线城市占59.5%，四线城市占5.4%，其他占0.8%。

中青报·中青网记者 王品芝 来源：中国青年报