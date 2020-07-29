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华米科技发布心脏健康蓝皮书：中青年人应警惕房颤风险

2020年07月29日11:17 来源：人民网-人民健康网

近日，华米科技（NYSE:HMI）携手北京大学第一医院，推出了《2020可穿戴设备心脏健康蓝皮书》（下称“蓝皮书”）。华米科技负责人介绍，智能可穿戴设备可以帮助人们长期持续监测心率、心电、睡眠、运动等多维度的健康数据，对健康风险评估有着重要的参考价值。

蓝皮书显示，在各个年龄段中，疑似房颤人群的久坐时长均高于正常的人群；疑似房颤筛出率在各个年龄段男性均高于女性；同时，疑似房颤筛出率会随年龄的增加而升高，这也符合房颤患病率随年龄增加的趋势；然而，即使在45岁以下的青年人群中，房颤筛出率依然达到3.89%，提示青年人群也不能忽视房颤风险。

据介绍，心脏健康一直是华米科技关注的重点领域，截至2020年3月，华米科技RealBeats?算法分析了1450万条心电数据，其中发现了4000余位疑似房颤用户。在2019年，华米科技推出了自研的RealBeats?健康数据引擎，通过分析PPG光学?率数据和ECG?电数据，可实现对?律不?的?动甄别。此前，华米科技已同北京?学第?医院共同完成了智能?环监测房颤的临床医学研究，搭载RealBeats?的智能?环PPG和ECG功能判断房颤的准确度分别达到了93.27%和94.76%，该研究成果已获美国知名心脏病学期刊《心律学》（Heart Rhythm）发表。

华米科技负责人介绍，今年6月，华米科技推出了第二代心脏数据AI生物引擎RealBeats? 2，能有效地消除运动时对心率信号的噪声干扰，夜晚和白天有效房颤监测时间分别达到了上一代的1.87倍和6.64倍。此外，通过建立心脏健康大数据模型，还成功实现了折返性心动过速和室上性频发早搏的AI自动甄别。

(责编：李轶群、杨迪)


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