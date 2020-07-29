出游时如何做好健康防护

停摆170多天后，文化和旅游部宣布从7月15日起恢复旅行社及在线旅游企业经营的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。7月20日，北京市突发公共卫生事件应急响应级别也由二级调至三级。消息公布后，出游的网络搜索量大幅攀升。特别是孩子们，更渴望利用暑假好好地出去玩一玩。专家提醒，在国内跨省旅游时，不去疫情中、高风险地区，要注意做好个人防护，平安出行，健康归来。

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了解目的地和途经地的疫情情况

新冠疫情注定是一次让我们每个人一生记忆深刻的事件。全世界几乎每个角落的人，都或多或少受到它的影响。我们的卫生习惯变了，学习方式变了，出行安排变了，每个人不得不去适应这种新变化。

在选择旅行目的地的时候，我们有很多需要考虑的因素。首要还是应该评估目的地以及途经地的感染风险。国家卫健委官方网站能查询到疫情的实时情况，可以了解目的地和途经地是否有确诊病例。根据相关部门规定，以县域为单位进行分区，根据每个县域的传染病情况进行分级，分低中高三级。风险等级可随疫情变化随时调整，出游前要了解目的地和途经地的最新情况。在国内跨省旅游时，不去疫情中、高风险地区，要注意做好个人防护，平安出行，健康归来。

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乘车建议戴医用外科口罩

我们在旅行期间，不可避免都需要乘坐一些密闭空间的交通工具，例如观光车、长途汽车、高铁、飞机等。有些乘客担心被感染，甚至穿上连体防护服，戴上护目镜。那么我们乘坐交通工具时到底应该如何防护呢？

针对我们目前对新冠病毒的认识，这个病毒主要通过感染者说话、咳嗽或者打喷嚏时喷出的飞沫在人与人之间传播，病毒也可能会停留在物体表面。因此，最为重要的防护法宝就是正确佩戴合格口罩和重视手部卫生，养成良好的卫生习惯。

建议大家如果是在封闭的环境中，可以佩戴医用外科口罩，不建议佩戴有空气阀的颗粒物防护口罩。医用外科口罩不能反复使用，最好每天更换，一旦有污染随时更换。要按照说明书正确佩戴口罩，只需要佩戴一只口罩就能达到效果，不需要双层或者多层佩戴。

儿童要佩戴儿童专用口罩，这样才能达到预期的防护效果。大家可以依据国务院今年3月印发的《公众科学戴口罩指引》来科学使用口罩。

在乘坐交通工具过程中，还有一个非常重要的防护措施就是手部卫生。研究表明，新冠病毒可能在塑料和不锈钢制品表面上存活72小时。皂液和消毒剂能够有效溶解病毒的脂肪膜。因此，我们出行要配备皂液和快速手部消毒剂，即大家常说的免水洗手液。

一般情况下用流动水和皂液洗手，最好清洗15秒以上，大概是唱一首生日歌的时间，采用“六步洗手法”将手上各个区域都洗到。当手上没有明显污染时，我们可以用快速手部消毒剂消毒双手，消毒的时候也是用“六步洗手法”进行揉搓，才能达到消毒效果。

特别需要提醒的是，当我们吃东西或者需要触摸自己的口鼻处时，一定要先做好手部的卫生。

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跟团游的风险更可控

外出旅游有很多方式可以选择，例如自由行、跟团游、邮轮、自驾游等。从疫情防控的角度考虑，我们选择哪一种更好呢？

我们可能都会认为，自驾游因为处在相对独立的空间，感染风险更小。但这也不是绝对的。感染的风险要根据多种情况进行评估，不仅仅是出行的方式，还有目的地的选择、住宿地的选择和个人的防护措施执行情况等。国内跨省游恢复后，相关部门特别制定了《旅行社有序恢复经营疫情防控措施指南》。这份指南要求，“中、高风险地区不得开展团队旅游及‘机票+酒店’业务，出入境旅游业务暂不恢复”。文件还强调行前评估，要求旅行社对旅游产品进行安全评估，做好线路设计、产品对接和预订等工作，要求控制组团规模，合理安排团队旅游线路、规模和出游时间，分时段、分批次、分区域开展旅游活动，避免游客聚集。同时还要求配备防护用品，为司机、导游和游客提供必要的防护保障，对旅游包车、酒店客房、餐厅等接待设施和场所进行全面消毒清洁等。

这样看来，我们境内的旅行跟团游的感染风险相对于自行安排更为可控。而如果选择个人自由行，在出行前，要查询好目的地的疫情防控及交通管控政策，不要到中、高风险地区旅游。在为自由行做准备时，大家可以参考上述团队游指南的要求，合理安排交通、住宿、餐饮、参观等事宜。

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住酒店可自备床单

在旅行的过程中，在住宿、餐饮、使用公共卫生间等方面，我们也有一些提醒。比如住宿方面，如果是自由行，可以自备床单和个人洗漱用品，尽量少吃生冷的食物，主动配合接待单位开展测体温、查验健康码等健康检疫措施。

用餐的时候，采用分餐制或者使用公筷公勺。尽量减少触碰公共设施，比如护栏、门把手等。使用公共卫生间时，尽量避免直接接触卫生间公共设施。在排队购票、取票时，科学佩戴口罩，尽量保持安全距离。购物尽量用线上支付方式，减少现金接触等。

只要大家执行疫情防控措施，注意到以上的问题，做好充分的准备，感染的风险是可控的。但是如果万一在旅游时发现疑似感染人员，一定要积极配合相关部门做好疫情排查和防控措施，服从安排，落实应急处置预案，配合相关部门和单位做好隔离、密切接触者追踪等工作。最后祝愿大家旅行愉快，安全度过美好的假期。

（作者：北京佑安医院感染管理处副主任医师 黄晶）