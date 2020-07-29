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北京天通苑出现一例大连关联病例 所在小区恢复二级响应防控措施

2020年07月29日08:36 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月28日电 7月27日，北京市出现一例大连关联病例，该确诊病例在京暂住地址为北京市昌平区天通苑西三区。

　　针对这一确诊病例，北京昌平区迅速行动，及时将病例所在小区恢复二级响应防控措施。按照中风险地区管理，小区卡口严格执行测温、查证、验码、登记等防控措施，外来人员及车辆禁止入内。关闭小区内文体活动室、娱乐室等各类公共场所。对病例所在楼栋实行封闭管控，人员居家观察，只进不出，由天通苑北街道统筹调配做好居家人员所需物资保障等日常服务。7月28日，街道已对该确诊病例所在楼的600名居民完成核酸检测，同时强化物资保障，向社区加大口罩、消毒液配置，加大公共区域卫生清洁和消杀力度。

　　下一步，昌平区将对确诊病例所在楼栋周边的居民约1万余人进行核酸检测。强化日常和预防性消毒措施，建立重点公共区域和重点部位消毒管理台账，公共区域实行每日至少1次消毒，重点部位（公共门把手、电梯按钮等频繁手接触部位）采取提高消毒频次或提供一次性防护用品等措施。强化小区内和小区周边商店等公共场所管理，实行排队“一米线”措施。组织人员对社区定时巡查，发现聚集活动及时制止，发现外出不佩戴口罩的居民及时劝返。

(责编：许晓华、李轶群)


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