疫情未尽巴黎游客寥寥 民众：从未见过如此安静的首都

中新网7月28日电 据《欧洲时报》27日报道，受疫情影响，2020年夏天的法国首都巴黎游客寥寥。一方面，当地的旅游、餐饮和酒店业者受到剧烈冲击；另一面，巴黎市的居民却在尽情享受这难得的时刻。

据报道，相较2019年，巴黎名胜古迹和博物馆的参观人数暴跌了两到三倍；酒店入住率和餐馆上座率也减半。当前，巴黎地标建筑埃菲尔铁塔每天能吸引8000到11000名游客，看上去似乎不少，但相比2019年夏天的客流量，连一半都不到。卢浮宫的参观者也大跌了6成。

离埃菲尔铁塔百米之外的酒馆老板叹着气说，“往年这时候总是满座，全年生意最好的就是这15天，但现在只剩五分之一的生意了。”

报道称，没有了游客的光顾，巴黎很多豪华旅馆干脆关门放假，等到9月再重开。

另一方面，巴黎本地居民则很开心。已经80多岁的老夫妻尼科尔(Nicole)和吕西安(Lucien)在巴黎生活了大半辈子，从没见过如此安静的首都。在战神广场，尼科尔兴奋地说，“平时这里总是人头攒动，走路都难。现在总算可以享受我的城市生活了。”

住在埃菲尔铁塔附近的一名巴黎居民也趁机带她的亲戚们来游玩，因为“现在参观首都的巴黎居民比外国人还要多”。