遏制肝炎 消除歧视与早筛早治是关键

今年7月28日，是第十个世界肝炎日。

国家卫健委疾控局发布的《2019年全国法定传染病疫情概况》显示，病毒性肝炎依然是我国法定报告传染病中报告病例数第一的乙类传染病。据估算，我国乙肝病毒感染者约7000万人，丙肝感染者约790万人，每年约33万人死于乙肝或丙肝感染导致的肝硬化和原发性肝癌。

“病毒性肝炎不仅严重影响人类健康，而且给家庭、社会造成沉重的经济负担，是严重危害我国公共卫生的一个重大传染病。随着乙肝疫苗的推广，丙肝病毒筛查的推进，我国新增感染者的数量大幅降低。”日前，在2020年度“愿天下再无肝炎”7·28世界肝炎日在线主题论坛上，中国工程院院士、浙江大学附属第一医院教授李兰娟表示。

我国乙肝防治与世卫提出目标差距有三大方面

2016年，世界卫生组织在日内瓦召开第69届世界卫生大会，大会通过了全球消除病毒性肝炎公共卫生威胁的目标。目标要求在2016年至2030年期间，新发肝炎感染病例减少90%，死亡病例减少65%。

专家表示，目前我国乙肝防治与世界卫生组织提出的目标差距最大的有三方面：一是乙肝的诊断率，世界卫生组织要求乙肝诊断率为90%，目前我国只有18%乙肝患者被诊断；二是治疗率，世界卫生组织要求乙肝治疗率达到80%，现在我国只有11%患者接受治疗；三是我国少数高病毒水平母亲的新生儿可发生乙肝病毒母婴传播，这与世界卫生组织提出的目标也存在差距。

高危人群早筛早诊早治成为消除慢性乙肝关键

对于中国慢性乙型肝炎的防治策略，李兰娟建议：“乙肝还不能治愈，需要长期治疗，如果治疗不规范，往往容易复发。去年发布的《慢性乙型肝炎防治指南（2019年版）》扩大了慢性乙型肝炎抗病毒治疗的适应症，高度强调了早发现，早治疗。患者只要符合抗病毒治疗指征就可以启动治疗。”

“目前，我国接受抗病毒治疗的乙肝患者只有几百万人，存在巨大的治疗缺口。”北京大学第一医院感染疾病科主任、教授王贵强在论坛上表示，“很多乙肝患者害怕社会歧视，因此，即使有病也不敢去看病，如果我们不实施早期干预，这些患者就可能进展到肝硬化、肝癌。”

李兰娟呼吁重新把肝炎筛查纳入常规体检。“目前，社会上对于肝炎的患者依然存在歧视，如果不消除歧视，我们很难呼吁这些患者主动接受筛查；如果不开展筛查，这些患者得不到治疗，就无法降低我国病毒性肝炎的流行率。建议把病毒性肝炎的筛查纳入健康人群的体检，实现三个早，早发现、早诊断、早治疗。”她建议。

丙肝可以治愈，停止歧视应检尽检，尽快消除

“大家不要歧视丙型肝炎的患者。丙肝可以治愈，病毒清除之后，就不会感染他人。但是如果因为歧视，丙肝患者隐匿病情，反而会带来潜在的传染风险。在丙肝的防治过程中，我们要关心、爱护丙肝患者，让他们及时进行筛查，规范治疗，尽快清除病毒。”论坛上，清华大学附属北京清华长庚医院肝胆胰中心主任、教授魏来呼吁。

《丙型肝炎防治指南（2019版）》指出，一旦发生肝硬化，10年生存率约为80%；如出现失代偿，10年的生存率仅为25%。肝癌在诊断后的第1年，死亡的可能性为33%。

对于我国丙肝的发病特点，魏来介绍，近几年来，他走访了分布国内多个丙肝高发地区，有两个发现，一是大家对于丙肝的了解程度不够；二是很多患者确诊时已经失去了最佳治疗时机。

“因此，我希望大家能了解丙肝可以治愈。总结一下，就是抓紧治、治疗周期短、治得好、不传染，患者可以回归正常生活。”魏来强调。

（本报记者 马爱平）