痰液检测新冠病毒准确率更高 可作为诊断和监测的重要方法

科技日报北京7月28日电 （记者刘霞）据美国每日科学网站近日报道，美国科学家在最新一期英国《E生物医学》杂志上撰文称，他们对相关论文和文献进行了系统回顾，分析了来自3432个呼吸道样本的数据，对鼻咽拭子、口咽拭子和采集痰液三种方法进行了比较。结果发现，通过痰液检测发现新冠病毒RNA的成功率明显高于口咽拭子检测。而且，不管哪种采样方法，出现新冠肺炎症状后越早检测，效率越高。

早期准确的检测对于阻止新冠病毒传播和为患者提供适当的护理至关重要。目前，鼻咽拭子（需要将拭子插入鼻腔从鼻子后部和咽部采集样本）是采集样本以供诊断的黄金标准。但这个过程技术难度高，经常使患者感到不适，而且需要可能会供不应求的个人防护装备。科学家也在开展小型试验，对包括口咽拭子和采集痰液在内的其他采集样本的方法进行测试，但目前还不确定哪种方法最适合发现新冠病毒。

在最新研究中，布里格姆妇产医院传染病科博士乔纳森·李（音）及其同事组成的团队考察了上述三种采集方法的阳性检出率：结果表明，鼻咽拭子的检出率为54%，口咽拭子的检出率为43%，而痰液的检出率为71%。痰液的检出率明显高于口咽拭子或鼻咽拭子。此外，研究也发现，在症状出现后一周内，所有三种采集方法的检出率都最高。

李说：“医院内外的黄金标准是鼻咽拭子，但对于哪种采样方式最好、最灵敏，仍有许多困惑。我们的研究显示，痰液检测能大大提高新冠肺炎的检出率，也支持将这种检测作为诊断和监测新冠肺炎患者的一种重要方法。”

研究人员解释称，鼻咽拭子通过鼻腔收集样本；口咽拭子通过在嘴巴里插入一根管子来收集样本；而痰液样本通常通过让患者深咳嗽产生和排出痰液来收集样本。当然，并非所有患者都能产生痰液样本。对于此类患者，鼻咽拭子可能是最好的收集方法。

当然，这一元分析仅包括对住院患者开展的研究，对于无症状或症状较轻的患者，还需要进行其他研究。此外，当前的研究未评估其他测试方法，例如唾液或鼻前拭子（从鼻前采集）。李说：“新冠肺炎检测领域的‘圣杯’将是找到一种患者容易接受、易于收集且高灵敏度的检测方法。”