热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

体重超标女性 更易出现更年期症状

2020年07月29日08:01 来源：科技日报

　　新华社讯 （记者郝亚琳）澳大利亚昆士兰大学的一项新研究表明，一些女性更易出现盗汗等更年期症状，这与月经初潮时间较早、体重超标等风险因素相关。

　　昆士兰大学公共卫生学院研究人员在国际学术刊物《BJOG：国际妇产科杂志》上报告说，他们对超过1.8万名英国、美国、澳大利亚的中年女性健康数据进行了分析。结果显示，月经初潮在11岁或更早时间的女性，与在14岁及以后的女性相比，进入更年期后出现潮热、盗汗等血管舒缩症状的风险要高50%；超重或肥胖会进一步加剧这种风险。

　　“超重和肥胖本身就是导致血管舒缩症状的重要因素，月经初潮较早的女性在童年和成年后也较容易体重超标，这给她们的健康带来累加的潜在威胁。”昆士兰大学医学院博士钟欣芳在接受记者采访时说。

　　研究人员认为，相关风险因素较高的女性应该注意锻炼身体和保持健康的生活方式。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn