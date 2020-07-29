体重超标女性 更易出现更年期症状

新华社讯 （记者郝亚琳）澳大利亚昆士兰大学的一项新研究表明，一些女性更易出现盗汗等更年期症状，这与月经初潮时间较早、体重超标等风险因素相关。

昆士兰大学公共卫生学院研究人员在国际学术刊物《BJOG：国际妇产科杂志》上报告说，他们对超过1.8万名英国、美国、澳大利亚的中年女性健康数据进行了分析。结果显示，月经初潮在11岁或更早时间的女性，与在14岁及以后的女性相比，进入更年期后出现潮热、盗汗等血管舒缩症状的风险要高50%；超重或肥胖会进一步加剧这种风险。

“超重和肥胖本身就是导致血管舒缩症状的重要因素，月经初潮较早的女性在童年和成年后也较容易体重超标，这给她们的健康带来累加的潜在威胁。”昆士兰大学医学院博士钟欣芳在接受记者采访时说。

研究人员认为，相关风险因素较高的女性应该注意锻炼身体和保持健康的生活方式。