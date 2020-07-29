每年让数百万人免于早亡 运动是怎样做到的

生命在于运动。那运动对健康有何益处？又该如何运动？由英国剑桥大学领衔的研究团队日前在《柳叶刀·全球健康》上发表的一项研究成果表明，每周至少进行150分钟中等强度有氧运动，或75分钟高强度运动，或同等强度的运动组合，在全球范围内，每年至少可以预防390万40岁—74岁的成年人过早死亡，而在我国，这个数字是100多万人。这也是科学家首次在全球范围内评估运动对过早死亡的影响。

不同人群适合不同强度的运动

何为中等强度有氧运动？与高强度运动有何区别？

温州医科大学体育科学部副主任刘海平告诉科技日报记者，有氧运动、无氧运动的区别在于人运动时，能量供给系统不同。有氧运动是指人体运动时，通过心肺等机体摄取充足的氧气，将糖、脂肪等能量物质完全氧化，以提供能量，满足长时间运动的需求。有氧运动的锻炼强度可采用运动时心率监控来计算，中等强度一般是在最大心率的70%左右。即运动心率=（最大心率-运动前安静心率）/2+运动前心率，其中最大心率可用220-年龄来计算。

刘海平说，每个人的运动前安静心率不同，个体差异较大，因此，每个人在每个年龄段对运动强度的判定也会有所不同。而人在高强度运动时，即使体内的氧运输系统达到极限，其摄氧量仍远远不能满足需氧量的要求，这时人体内的供能系统就会转向磷酸原供能和糖酵解供能。

磷酸原供能系统的供能物质是三磷酸腺苷（ATP）和磷酸肌酸（CP）。人体骨骼内本来就存有ATP，可提供1—2秒的极限供能。身体中还有CP，可以再次供能4—6秒。磷酸原供能是不可替代的迅速能源，为短跑冲刺、跳高等高强度运动提供能量。糖酵解供能系统的能源物质是肌肉中的肌糖原，糖酵解并不消耗脂肪。短时间剧烈活动时，磷酸原供能不足，就会用到糖酵解系统，供能之后会产生乳酸，肌肉会酸痛。糖酵解供能的代表性运动有400米跑步、力量训练等。

刘海平提醒说，不同强度的运动适合不同的人群，比如高强度运动适合经过系统训练的人以及青年人，而中老年人不适宜进行高强度运动，否则就有可能导致运动伤害等问题。每个人还应根据自身的情况，灵活选择运动方式，比如体形较胖的人，跑步、爬山可能会损伤膝踝关节，可以选择游泳、骑自行车等运动方式。

可预防心脑血管疾病和糖尿病

刘海平说，运动对身体健康益处很多，比如，使心肺得到有效锻炼，增强心肺功能，让血压保持正常；提升血液中高密度胆脂蛋白浓度，维持总胆固醇正常水平，同时降低甘油三酯的水平，预防心脑血管疾病；可以加速体内新陈代谢的速率，使心率、血流速度加快并促进身体不断释放热量，体内大量代谢废物就能够随着汗液排出体外；还可以让全身细胞活动起来，激活安静的免疫细胞并增强人体免疫功能，有效提高人体抵抗病菌的能力。

一项发表在《细胞》杂志上的研究成果，从蛋白组学、代谢组学、脂质组学和转录组学等分子层面，分析了运动的健康效应。

由美国斯坦福大学医学院领衔的研究团队，招募了36名40至75岁之间的志愿者，在经过一晚的禁食后，在跑步机上完成运动心肺功能测试，实际完成时间是6—18分钟。研究团队发现，运动后，在脂肪酸氧化方面，酰基肉碱和游离脂肪酸水平增加，这表明脂肪酸氧化被运动激活。也就是说，仅仅数分钟的运动，就能燃脂。同时，运动还促进了心脏组织和骨骼肌对葡萄糖、游离脂肪酸的吸收。研究还发现，人体在运动后，免疫系统被强烈激活，促进细胞生长和迁移的分子也增加了，这些分子可能参与了肌肉组织的修复和重塑；凝血和止血因子增加，还有许多与心血管、止血相关的信号途径也变化了，这表明运动和心血管健康之间的关系密切。

刘海平说，有研究表明，运动还能改善身体肌肉细胞的胰岛素敏感性，提高胰岛素的利用率，改善胰岛素抵抗问题，进而降低患糖尿病的风险。此外，还有证据表明，运动能降低膀胱癌、食道腺癌、肾癌和胃癌等发生风险。

对记忆力改善作用明显

专家表示，运动与健康的关系，近年来一直是科研人员研究的热点，相关成果频现。

7月14日，美国加州大学旧金山分校的研究小组在《科学》杂志上发表的报告也显示，运动的老鼠以及注入了运动老鼠血液的老鼠，海马体中生长了大约两倍数量的新神经元，海马体是大脑中负责学习和记忆的区域。

加州大学旧金山分校教授索尔·维莱达说，这些发现的综合结果似乎是，运动可以通过促进肝脏释放更多的蛋白质GPLD1来改善大脑健康。随后的实验显示，GPLD1可能不会突破血脑屏障直接作用于大脑。相反，可能会刺激身体其他部位的组织和细胞改变，这些组织又会产生更多的GPLD1，最终导致神经递质、基因和大脑自身细胞的直接变化，从而促进认知能力的改善。

“多项科学研究发现，运动不但能使人的精力充沛，注意力集中，还能明显改善记忆力等智力方面的能力。”刘海平说，运动可以调节大脑的兴奋和抑制过程，促进大脑中枢细胞处于兴奋状态，不断地增强脑细胞的活力和大脑皮层的调节能力，使大脑思维变得更敏捷灵活，提高记忆力。运动还能防止大脑神经过度紧张，起到消除负面情绪和减轻压力的作用，运动后睡眠质量也会得到改善。

有氧运动的时间不能太长

科学家分析了过早死亡人群的诱因，发现不运动占比达6.4%，与吸烟持平。除早死外，不运动还会导致发胖，诱发高血压、糖尿病等。刘海平说，多年来的研究已充分证明了运动能预防疾病，促进健康。此次发现运动可以预防成年人过早死亡，是从另一个角度诠释了适度运动的重要性。而且，在我国，适度运动每年避免了超过100万人过早死亡这个数据，更提示公众要将运动“提上议事日程”。

但刘海平表示，运动过度也会对健康造成严重危害。过度运动会引起脱水、贫血，出现头晕和心慌等，甚至会引发肾衰竭等问题。

近年来，学生运动时猝死的新闻时有听闻，特别是在今年新冠肺炎疫情学校复学后，发生了数起学生戴N95口罩运动时猝死的事件。刘海平说，这也提示一定要科学合理地安排运动。

刘海平建议，运动前最好做个医疗体检，排查身体的潜在疾病，在血压过高、发烧或过于疲劳时，不适宜进行运动。运动时，对自己的身体也要做出评估、判断，比如感觉呼吸困难、心前区疼痛，就必须马上停下来，如果停止运动后症状还没有缓解，就要尽快就医。

刘海平特别提醒，有氧运动的时间不能太长，如果在硬地面跑步，反作用力会损害关节，要选择合适的跑步鞋等。（本报记者 李 禾）