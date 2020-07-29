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北京确诊两例新冠肺炎病例 21天平静被打破

2020年07月29日07:58 来源：中国青年报

　　本报北京7月28日电（中青报·中青网记者 刘世昕 胡宁）北京市卫健委今天通报，7月27日0时至24时，北京新增两例新冠肺炎确诊病例，1例在辽宁锦州与来自大连的无症状感染者聚餐后染病，另1例为境外输入。北京21天新冠肺炎确诊病例零增长的平静被打破。

　　与大连疫情相关的53岁安徽籍女性患者，7月14日来京后暂住位于昌平区天通苑西三区的女儿家，7月16日与丈夫乘坐列车到达锦州。7月18日，这对夫妇与大连市无症状感染者高某在锦州市某饭店共同就餐，于7月19日乘高铁返京。7月24日，该女性患者作为无症状感染者的密切接触者，由120救护车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月26日自测体温37.4℃，27日核酸检测阳性，当日确诊。境外输入患者为63岁的印度尼西亚籍男子，7月26日从雅加达经香港抵京，当晚在集中观察酒店出现咳嗽症状，随后确诊。

　　北京市疾控中心副主任庞星火说，目前正值暑期，不少居民计划出游，但现在境外疫情仍在持续加重，境内个别地方仍不断有病例和聚集性疫情报告，因此建议不前往疫情严重的国家和地区以及国内发生病例的中高风险地区。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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