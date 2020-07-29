7月27日北京新增一例大连疫情关联病例

本报讯（记者 解丽 武文娟 林艳）昨天上午，本市第161场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市疾控中心副主任庞星火通报了本市7月27日新增的1例境外输入确诊病例及1例大连市疫情关联病例的情况。

庞星火介绍，7月27日0时至24时，本市新增新冠肺炎境外输入确诊病例1例，大连市疫情关联病例1例。其中，本市新增的大连市疫情关联病例是一名53岁安徽省人，女，7月14日来京，在京暂住女儿家，地址为昌平区天通苑西三区。7月16日乘坐D3次列车到达辽宁锦州，7月18日，该病例及丈夫与大连市无症状感染者高某在锦州市某饭店共同就餐。7月19日乘坐D30次列车抵京，随后乘坐私家车至女儿家中。7月20日至23日在女儿家中居住，其间无外出。7月24日凌晨作为无症状感染者的密切接触者由120救护车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月26日自测体温37.4℃，由120救护车转运至昌平区医院就诊，27日核酸检测阳性，当日确诊，由120救护车转运至地坛医院隔离治疗，临床分型为普通型。确诊病例的密切接触者已全部纳入集中医学观察。

本市新增新冠肺炎境外输入确诊病例为一名印度尼西亚籍63岁男士。该男士7月26日乘国泰CX798航班由雅加达出发飞抵香港，当日转乘国泰港龙KA900航班抵京，在首都机场进行入境筛查时采集咽拭子进行检测，随后乘专车闭环管理方式前往集中观察酒店，当晚出现咳嗽症状；7月27日患者核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至地坛医院就诊。当日确诊，临床分型为普通型。

北京地坛医院副院长吴国安介绍，截至7月27日24时，新发地聚集性疫情累计报告相关确诊病例335例。目前，确诊病例治愈出院已达到310例，在院患者还有25例。出院患者中，男性180人，女性130人；年龄最大86岁，最小1岁7个月，平均年龄42岁；此外还有31名无症状感染者核酸转阴出院。7月27日新增报告境外输入确诊病例1例、大连市疫情关联确诊病例1例，均收治在地坛医院，全部为普通型。

庞星火提示，从境内外疫情发生来看，新冠肺炎病例时有发生，甚至会发生一定规模的聚集性疫情，疫情防控必须常抓不懈，时刻保持戒备状态。目前正值暑期，不少居民正在策划出游，但是现在境外疫情仍在持续加重，境内个别地方仍不断有病例和聚集性疫情报告，因此，建议不前往疫情严重的国家和地区以及国内发生病例的中高风险地区。确需出行，请在出发前及时通过官方媒体了解目的地疫情状况，旅程中要遵守防疫要求，佩戴口罩，与他人保持一定距离，如有症状要及时报告和就医。到达目的地后，要落实当地政府部门各项防控要求，配合进行健康检疫，做好个人防护；在当地旅行时，要注意错峰预约出游，尽量选择人少空旷的郊外游玩，要勤洗手或使用免洗手消毒剂进行手部清洁，避免或减少多人聚集场合。

“希望每一位市民以实际行动履行防疫责任，继续保持高度警惕，巩固来之不易的防控成果。”庞星火说。

举措

天通苑将对万余名居民进行核酸检测

本报讯（记者 李泽伟）北青报记者昨日从北京市昌平区了解到，7月27日，北京市出现一例大连关联病例，该确诊病例在京暂住地址为北京市昌平区天通苑西三区。针对这一确诊病例，昌平区迅速行动，及时将病例所在小区恢复二级响应防控措施，按照中风险地区管理，小区卡口严格执行测温、查证、验码、登记等防控措施，外来人员及车辆禁止入内。关闭小区内文体活动室、娱乐室等各类公共场所。对病例所在楼栋实行封闭管控，人员居家观察，只进不出，由天通苑北街道统筹调配做好居家人员所需物资保障等日常服务。

7月28日，街道已对该确诊病例所在楼的600名居民完成核酸检测，同时强化物资保障，向社区加大口罩、消毒液配置，加大公共区域卫生清洁和消杀力度。

下一步，昌平区将对确诊病例所在楼栋周边的居民约1万余人进行核酸检测。强化日常和预防性消毒措施，建立重点公共区域和重点部位消毒管理台账，公共区域实行每日至少1次消毒，重点部位（公共门把手、电梯按钮等频繁手接触部位）采取提高消毒频次或提供一次性防护用品等措施。强化小区内和小区周边商店等公共场所管理，实行排队“一米线”措施。组织人员对社区定时巡查，发现聚集活动及时制止，发现外出不佩戴口罩的居民及时劝返。

重点

本市新发地聚集性疫情疑似病例已清零

在昨天的发布会上，北京地坛医院副院长吴国安介绍新发地聚集性疫情救治情况。其中明确提到，目前本市疑似病例已清零。

“按照北京疫情防控工作领导小组医疗救治和防院感组的要求，集中全市优质医疗资源，全力做好救治工作。”北京地坛医院副院长吴国安介绍。

吴国安提到，本次疫情的医疗救治工作突出了分类精准规范救治原则， 集中优质资源确保危重症救治效果。安排曾参与湖北武汉危重症救治的协和医院杜斌、朝阳医院童朝晖、宣武医院姜利和北京中医医院刘清泉等危重症和中医救治专家，与李兴旺、周建新、席修明、陈志海等专家一同参与危重型病例救治工作，坚持每天查房，集体会诊会商，为每一例危重型病例共同研究最优救治方案。共收治的5例危重型病例和21例重型病例中，24例治愈出院，2例转为普通型病例，还在继续治疗中。

“新冠肺炎属于新发传染病，存在认识不充分的问题，而且部分病例病情变化很快。”吴国安介绍，医院进一步细化分类救治，在重症监护病房（ICU）和普通病房之间，设置重症过渡病房，主要收治经重症监护病房治疗好转而转出的病例，和普通病房里筛检出的病情偏重的病例，使病例管理更加细化精准。

此外，医院为所有的普通病房都配置传染病和中医专业的专家骨干力量。坚持中西医并重的治疗原则，实行中西医双主任查房制度，轻型和普通型患者以中医药治疗为主。所有确诊病例中医参与救治率为100%。

所有疑似病例均单人单间收治，避免交叉感染。医院建立专家会诊机制，根据需要随时启动全院专家会诊，及时进行鉴别诊断。目前，疑似病例已清零。

提示

降低省际传播风险仍需严格落实防控措施

在昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，7月20日本市疫情防控应急响应级别由二级下调为三级后，已开始逐步恢复低风险地区的跨市地面公交、省际长途、旅游包车、出租汽车出京客运。随着经济社会生产生活秩序加快恢复，人员流动增加，随之带来的疫情反弹风险也会加大。为有效降低新冠病毒省际传播风险，预防新冠肺炎，单位和个人仍要严格落实防控措施。

市疾控中心建议，市民朋友身体不适时，要尽量避免乘坐公共交通出行；有发烧或呼吸道症状人员，或近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通，不做长途旅行；健康人出行，需提前了解目的地疫情状况，建议不前往中高风险地区。另外，还要注重保持良好个人卫生习惯，旅程中要遵守防疫要求，佩戴口罩，与他人保持1米以上安全距离，如有症状要及时报告和就医。乘车时，要尽量选择刷卡、扫码等无接触方式充值、购票，并遵守运营部门疫情防控规定，如戴口罩、测体温、扫健康码等。

客运运输的运营单位，则要求落实单位责任。庞星火提示说，候车室和车辆运行前要进行充分通风，行驶期间也要保持车厢内空气流通，集中空调通风系统、厢式电梯换气扇应保证运转正常。门把手、座椅、扶手等乘客经常触摸的部位要定期清洁消毒，卫生间保持清洁干爽，提供洗手液，保证水龙头等设施正常使用，垃圾及时清理。另外，运输管理人员和工作人员要求落实健康监测报告制度，做好个人防护，科学佩戴口罩，出现发烧或呼吸道、消化道传染病症状时不得上班，尽快就医。

本组文/本报记者 解丽 武文娟 林艳