疫情防控要以大胜谋决胜

从境内外疫情形势来看，新冠肺炎病例时有发生，甚至会发生一定规模的聚集性疫情，疫情防控必须常抓不懈，时刻保持戒备状态。疫情仍在全球多国肆虐，目前国内生产生活逐步回归正轨，但并未已完全回到疫情暴发之前的状态，必须时刻保持高度警惕，牢牢抓住常态化疫情防控不放松，才能使生产生活恢复之路走得更加平稳顺畅。

7月27日0时至24时，北京新增报告1例辽宁大连疫情关联确诊病例和1例境外输入确诊病例。这是北京7月6日以来连续21天无新增确诊病例后再次出现新增病例。北京市政府新闻发言人徐和建在7月28日举行的发布会上表示，北京出现新增病例发出警示，越是形势向好，越要严加防范个别病例新增，越要严防死守外部病例输入，市民、社会各界更要严格遵守疫情防控有关规定和措施，共同织密首都疫情防控网。（相关报道见A4版）

从56天零病例，到新发地聚集性疫情暴发，从21天无确诊病例，到再次出现新增病例，北京经历突发公共卫生事件响应等级“二降三”“三升二”和再次“二降三”后，此次新增个别病例，再次为“越是形势向好，越要严加防范”添加了鲜明的注脚。

要打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，首先要平复急躁心态，克服“速胜论”思维。新冠肺炎病毒十分狡猾，我们目前对其认识尚不充分。在武汉保卫战取得阶段性重要成果，全国疫情已经基本得到控制之时，吉林舒兰、新疆乌鲁木齐、辽宁大连等地再次相继出现本土确诊病例，国际疫情蔓延态势亦未有明显改观，我们必须做好与新冠病毒长期作战的思想准备。

任何要在一夜之间歼灭病毒大获全胜的想法都是不现实的，甚至是危险的。在这场比拼实力也比拼耐力的持久战中，每个人都要有“病例出现不慌张，病例清零不狂喜”的平和心态，以科学态度、理性思维沉着冷静应对，以小胜谋大胜，以大胜谋决胜。

随着个别新冠肺炎病例在国内一些地方不时出现，我们也要警惕“失望论”情绪抬头。一些人感到疑惑：我们已经下了这么大力气，为何新冠肺炎病例还会不时出现？我们究竟能不能战胜它？这种情绪与“速胜论”思维一脉相承，都是因为对疫情防控持久战缺乏足够的耐心，流露出不同程度的厌战、恐战情绪。

其实，我们稍微回顾一下刚刚结束的抗击新发地聚集性疫情这场硬仗就会发现，“失望论”有多么不可取。从首例病例确诊到22小时锁定新发地市场，从市场、社区封控到隔离密切接触者，从“应检尽检，愿检尽检”到相关病例治愈出院，战时状态的北京经受住了严峻的考验。从全国疫情防控大局看，北京此役之胜利意义重大，我们完全有信心地回答“失望论”者：只要我们居安思危有备无患，牢固树立底线思维，全面扎实、有条不紊开展常态化防控，就能够应对任何突如其来的挑战。

打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，必须坚决贯彻“一手抓疫情防控，一手抓复工复产”的总体战略部署。随着国内复工复产不断推进和社会生活秩序加快恢复，我们仍然要保持警惕和戒备，决不能让松懈麻痹思想抬头。社区不用测温进入了，外来人员登记是不是也可以免了？电影院开放了，上座率是不是可以上调了？酷暑难耐，在人流密集场所还有没有必要戴口罩？好久没聚餐了，要不要趁着现在形势平稳向好，出去彻底放松一下？所有这些想法都源于一个错误的判断，即认为国内疫情已经基本过去，万事大吉了，疫情防控各项措施要不要也无所谓了。

正如北京市疾病预防控制中心副主任庞星火所说，从境内外疫情形势来看，新冠肺炎病例时有发生，甚至会发生一定规模的聚集性疫情，疫情防控必须常抓不懈，时刻保持戒备状态。疫情仍在全球多国肆虐，目前国内生产生活逐步回归正轨，但并未已完全回到疫情暴发之前的状态，必须时刻保持高度警惕，牢牢抓住常态化疫情防控不放松，才能使生产生活恢复之路走得更加平稳顺畅。（本报特约评论员）