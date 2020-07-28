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如何做好秋冬季疫情防控？王贺胜：关键要落实“四早”要求

2020年07月28日13:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月28日电 （许晓华）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》的相关情况进行了解读。关于“如何做好秋冬季新冠疫情防控”的问题，国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜进行了回应。

王贺胜表示，做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作， 现在关键还是要落实“早发现、早报告、早隔离、早隔离”的“四早”要求，集中优势资源，尽快提升核酸检测能力和质量，深入开展流行病学调查和溯源工作，充分发挥公共卫生等专业人员作用，运用现代信息技术手段，尽快把疫情传播的链条搞清楚。在医疗救治方面，按照国家第七版诊疗方案进行同质化、规范化治疗，关口前移，防止轻症患者转成重症危重症。国家卫生健康委也将继续加强这方面的技术指导，不断调整技术指南，加强临床、护理、中医药治疗以及医疗设备、急救药品的储备。同时，加强流调、院感防控工作培训，帮助各地提升医疗救治能力和防控水平。

王贺胜指出，做好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，一定要按照党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚定信心、沉着应对，充分发挥联防联控机制作用，压实属地、部门、单位、个人和家庭“四方责任”，严格落实“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控要求，结合秋冬季呼吸道传染病高发的季节特点，研究制定加强秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的具体措施，采取更有针对性的举措，遏制疫情的扩散和蔓延。

(责编：许晓华、李轶群)


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