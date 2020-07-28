王贺胜：医药卫生体制改革到了一个重要节点和关键时刻

人民网北京7月28日电 （许晓华）今日，国务院政策例行吹风会就《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务》的相关情况进行解读。在回答关于“在新冠肺炎疫情常态化防控的形势下，推进深化医改有什么样的考虑”的问题时，国家卫生健康委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜进行了回应。

王贺胜表示，党的十八届三中全会以来，以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展的全局出发，坚持以人民为中心的发展思想，把深化医改纳入了全面深化改革的重要组成部分来统筹谋划、全面推进。我们坚持基本医疗卫生事业的公益性，紧扣强化人民健康的制度保障，通过破除体制机制障碍，推进政策制度创新，显著增强了卫生健康治理体系整体效能，优化了医疗卫生资源配置，提升了医疗卫生服务质量和水平，强化了医疗保障和药品供应保障能力，规范了行业综合监管，逐步建立健全有中国特色的基本医疗卫生制度，人民健康水平明显提高。他认为，这次新冠肺炎疫情，就是对我们卫生健康治理体系和治理能力的一次大考，也是对深化医药卫生体制改革成果的检验。我们的公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系都经受住了考验。实践证明，医改方向正确、路径清晰、措施得力、成效显著。

王贺胜指出，当前，医药卫生体制改革已经到了一个重要节点和关键时刻，特别是在疫情防控常态化形势下，我们既需要立足当前，持续抓紧抓细抓实外防输入、内防反弹的工作，巩固疫情防控成果。同时，更要放眼长远，正视问题，坚持将改革进行到底，始终把改革作为破解体制机制难题的关键抓手，把深化医改作为推进健康中国建设的强大动力和防范卫生健康领域重大风险的重要手段，补短板、堵漏洞、强弱项，推动医药卫生体制机制与经济社会高质量发展目标任务要求相适应，推进中国特色基本医疗卫生制度更加成熟定型，为实现“两个一百年”奋斗目标奠定坚实的健康基础。下一步，我们将更加注重系统集成、协同高效，狠抓统筹协调、督察督办、经验推广，力争在重要领域和关键环节改革上取得新成果。