哈尔滨医科大学附属第四医院老年病科教授 田晓彦

生活中，一些简单的小动作就有助于保健。踮脚尖就是其中之一，不限制场地、不限时间，又好操作。持之以恒地练习，能给身体带来诸多好处。

保护心脏。据测定，双侧小腿肌肉每次收缩时，挤压出的血量大致相当于心脏搏动一下一侧心室射出的血量。因此，踮脚能帮助人体下肢血液回流，供给心肌足够的氧气，有益心血管健康。

锻炼腿部肌肉。做踮脚尖这个动作时，腓肠肌、比目鱼肌、跖肌等8个肌肉会共同参与。腓肠肌强大，短跑、蹦跳时产生的爆发力就大。而锻炼比目鱼肌，可以增加站立、行走、慢跑时的耐受力，非常适合老人。

预防痔疮。踮脚运动可以使肛门的肌肉收缩，并能使直肠静脉内的血液回流，因此可以缓解痔疮充血，进而改善痔疮。

补益肾气。踮脚尖时前脚掌用力，前内侧脚掌、足大趾在起支撑作用。而足内侧有三条经络经过前内侧脚掌和足大趾：足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经。因此，踮脚尖可按摩足三阴经，温补肾脏。

日常生活中，可以在合适的场景，通过以下方式练习。

站立踮脚尖。身体直立，两脚并拢，双手放在身体两侧。慢慢踮起脚，脚趾紧紧抓住地面，身体提升到最高时，将重心从脚尖落到前脚掌，放松身体。最后，落下脚跟，轻撞地面，引发柔和的震荡，沿两腿上传到上半身。

踮脚尖走路。30~50步为一组，一组过后稍稍休息一下，再根据自身状况重复，速度以感觉舒适轻松为宜。初始练习者若不平衡，可扶墙练习。该动作对全身协调性要求较高，高血压、骨质疏松患者不建议尝试。

坐姿踮脚尖。两腿微分，大小腿垂直，踮脚尖30~50次。可将两瓶矿泉水放在大腿上，进行负重练习，速度可自我调节。

平躺勾脚尖。平躺，两腿并拢伸直，将脚尖一勾一放，可两脚一起做，也可进行单脚练习;每次20~30下，速度可根据自我耐受度调节。如果小腿不适，要停下休息。

需要提醒的是，踮脚虽然简单，但也要循序渐进，不能用力过猛，否则易导致足跟疼痛。若出现部分位置疼痛，应暂停练习直至好转。▲