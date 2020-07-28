重庆推进医疗健康扶贫专项行动 重病兜底保障率达100%

27日，记者在重庆市卫生健康委新闻发布会上获悉，截至6月30日，重庆市贫困人口住院费用自付比例9.66%，重特大疾病、慢性病门诊费用自付比例12.59%；大病集中救治进度、慢病签约服务、重病兜底保障率均达100%。

据重庆市卫生健康委党委委员、副主任蒋志强介绍，在重庆市健康医疗扶贫专项行动中，大病专项救治病种增加到33个，超出国家要求3个，重病兜底保障13.43万人，做到“应治尽治”。另外，设立贫困患者综合服务窗口1600余个，精准落实“先诊疗后付费”和“一站式结算”。在黔江、巫溪和石柱三地大力推进5G+卫生健康扶贫试点，完成试点区县5G网络基础设施和应用场景建设调研。

据了解，重庆贫困区县整体医疗水平距离满足人民群众就医需求还有一定的差距。重庆市卫生健康委健康促进处副处长黄春表示，重庆市卫生健康委针对贫困区县医疗机构诊疗水平不足的问题，集中各方力量，对贫困区县开展组团式“对口”“定点”“专科”帮扶，助力健康扶贫。

在健康扶贫工作上，重庆石柱县取得了阶段性成效。据重庆市石柱县卫生健康委党委书记、主任杨林权介绍，石柱县从优化医疗卫生服务、创新工作方式方法、提升健康素养水平入手，为贫困户量身定制“八个有健康扶贫档案袋”。“健康扶贫档案袋能让贫困群众时了解自己应该享受或已经享受的健康扶贫政策，贫困群众的政策知晓率达到100%。”杨林权说。

此外，针对贫困群众看病难、看病贵问题，重庆奉节县组建县乡村三级医师巡访队伍339支、医务人员2848名，逐村逐户开展巡访服务，形成“专家巡回指导、乡镇医生入户、村医全程管理”巡访模式。同时，奉节县统筹民政救助资金、乡镇解疑难切块资金、医疗救助专项资金，保障“保底”资金来源。

据悉，目前在重庆医疗健康专项行动中，已组织市级16家三甲医院对口帮扶21家贫困区县医院，帮扶团队不少于5人，连续工作时间不少于6个月。每年派驻帮扶人员超过200多人，累计诊疗患者10万余人次，培养基层医务人员4.1万人次。(韩璐 李绿桐)