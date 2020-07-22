助力健康扶贫 重庆市卫生人才引进向贫困区县倾斜

记者21日从重庆市卫生健康委获悉，为深入推进健康扶贫工作，切实提高贫困区县诊疗服务能力，从2020年起，重庆市基层卫生人才培养和引进工作，将进一步向贫困区县级医疗卫生机构倾斜。

据重庆市卫健委人事处处长王玲介绍，为助力健康扶贫，重庆市卫健委将全面落实卫生高级职称申报评审优惠政策。“在职称评聘政策上，我们将进一步向贫困区县倾斜。”王玲说。

据了解，重庆市贫困区县卫生专业技术人员申报评审高级职称不受计算机、外语条件限制；城口、巫山等18个贫困区县的卫生专业技术人员(三级医院除外)，在贫困区县从事卫生专业技术工作20年以上，取得中级职称后，从事本专业技术工作不少于7年，申报重庆市卫生技术副高职称，学历条件可放宽到中专；18个贫困区县的卫生专业技术人员(三级医院除外)，申报重庆市卫生技术副高职称，论文数量减少为1篇，申报重庆市卫生技术正高职称，论文数量减少为2篇，科研条件不作硬性要求。

此外，记者获悉，重庆市也将加大基层卫生人才引进力度，决定从2021年起，将“累计一年以上在县级以下或者对口支援的医疗卫生机构提供医疗卫生服务的经历”作为申报重庆市卫生技术副高级职称必备条件之一，积极引导卫生专业技术人才到基层医疗卫生机构、贫困地区医疗卫生机构提供医疗卫生服务。目前具体实施细则正在拟订中。

据了解，近年来，重庆市卫健委紧紧围绕基层卫生人才培养和引进两个方面，精准施策。在基层卫生人才培养上，深化基层卫生职称改革，通过改革为基层培养中级职称卫生人才435人，培养高级职称卫生人才841人。

自2016年至2020年，重庆市实施人才培养项目，累计培训乡镇卫生院和社区卫生服务中心专业技术人才50000名，并实施基层医疗机构属地化医学专科生考核招聘项目，为贫困区县累计招聘属地化医学专科生315人。(韩璐 李绿桐)