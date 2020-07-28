日本疫情反弹 官房长官：不会再次发布紧急事态宣言

中新网7月27日电 综合日媒报道，日本新冠疫情近期出现明显反弹，多地单日新增确诊病例创下解除紧急事态宣言后新高。然而，当地时间27日，日本内阁官房长官菅义伟表示，目前不会再次发布紧急事态宣言。

当地时间7月19日，日本东京，日本大相扑7月赛事在东京两国国技馆正式鸣锣开赛。两国国技馆可容纳约1.1万人，但相扑比赛仅限2500人入场。

据报道，菅义伟在记者会上就新增感染者在全国各地增加一事表示，“目前并非再次发布紧急事态宣言、全面缩小社会经济活动的状况。”

菅义伟就当前疫情表示：“年轻人感染者较多，而60岁以上感染者和重症患者较少，就这一点来说，与4月发布(紧急事态)宣言时不同。”

7月26日，日本全国新增确诊病例835例，累计确诊超过3万例。其中，东京都当天新增确诊病例239例，为各都道府县中最多，已连续6天单日新增超过200例。

报道指出，6月下旬以来，日本疫情出现明显反弹。不过，日本首相安倍晋三7月24日也曾表示，目前的状况下，还没有必要宣布进入紧急状态。