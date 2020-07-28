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突发心梗猛咳可自救？别乱试

2020年07月28日08:31 来源：北京青年报

近期“39岁的作家赖宝因突发心梗去世”在朋友圈刷屏，让人们再次对心梗这个“隐形杀手”提高了警惕。急性心梗虽然起病急，但也不是无迹可循的。 120北京急救中心的医生今天就为大家介绍一些方法，尽早捕捉到心梗的蛛丝马迹。

此外，急救医生提醒，急性心肌梗死的最佳救治时间只有120分钟，如果出现胸闷、胸痛症状，甚至伴有气短、头晕、出虚汗等症状，一定要引起高度重视。15分钟得不到缓解，就应拨打120电话求助。

帮你捕捉心梗的“蛛丝马迹”

心梗即心肌梗死，事发突然且死亡率高，是心脏所能发生的最严重的疾病。不过，没有一种疾病是突然发生的，总还是会有一些原因先兆。心梗怎么来的，会有哪些先兆，我们只有搞清楚这些，才能辨识此病，尽早地进行防治。

心肌梗死有哪些征兆？急救医生建议，当出现下列症状时，建议第一时间呼叫120去医院，不可耽搁，也不能自己开车去医院。

疼痛 心肌梗死最早发生在患者身上的症状就是疼痛，一般出现在清晨的时候，没有明显的诱因，同时该症状的持续时间从几个小时到几天不等。

全身发热 主要是因为坏死物质吸收所造成的，一般发热症状会出现在疼痛症状之后的一天至两天，持续时间为一周左右。

恶心、呕吐以及上腹胀痛 患者可出现反复发作的恶心、呕吐以及上腹胀痛等症状。

低血压和休克 主要表现为反应迟钝、面色暗，额头、颈部和四肢末端出汗，皮肤温度低、尿量较少。

这种可致命的胸痛千万别忍着

120北京急救中心的急救医生表示， 致命性胸痛包括急性心肌梗死与不稳定的心绞痛、主动脉夹层、张力性气胸。急性心肌梗死与不稳定的心绞痛单凭临床症状是难以区分的，必须依靠心电图及心肌酶学检查方可鉴别。

如出现这些症状，则高度提示为心肌梗死：胸痛呈压迫性、紧缩性，有烧灼感、刀割样或沉重感。一般位于胸骨后，可放射至颈部、下颌、上腹部、肩部、背部或左前臂。此外，部分人表现为呼吸困难、胸闷、气急等，还有烦躁不安、冒冷汗、恶心呕吐、心慌恐惧、有濒死感甚至眼前发黑、晕厥等。

主动脉夹层：疼痛特点是突然痛、前后痛、转移痛、起病时最痛、撕裂痛。发作时血压明显升高。

张力性气胸：外伤后呼吸困难进行性加重。

而非致命性胸痛的特点则是：一般没有生命危险。胸痛时伴有局部压痛、针刺样疼痛，转动躯干、呼吸及进食时疼痛加剧。

突发心梗猛咳或致心脏骤停

此前，网上热传一条“心梗自救，用力咳嗽”的消息，这则救命帖称“心梗病人发作时自救要不停咳嗽，深呼吸用力咳，每次间隔约几秒钟，直到救护车赶到或脉搏恢复正常时才能停止”。并称这是因为“深呼吸是把氧气吸进肺部，咳嗽则是以此动作压挤心脏，进而促进血液循环，有可能帮助恢复正常脉搏”。

对于独处的心脏病发作患者来说，用力咳嗽真的管用吗?120北京急救医生表示，咳嗽复苏法或诱发心脏骤停！

据介绍，致死性心律失常是心梗致死的首要因素。咳嗽复苏法的原理是在仪器检测到心脏骤停的瞬间，咳嗽挤压胸腔可短期增加胸腔内压力，提高血压，刺激心脏，维持几十秒的短暂清醒。

但需要注意的是，咳嗽复苏法仅适用于在监护条件下如心导管室等场所中，由医生给清醒的患者应用，且只对发生致死性心律失常的病人有效。而现实中，发生致死性心律失常的患者往往在几秒内就已经神志不清。人无法预知什么时候使用咳嗽复苏法，且咳嗽会增加心脏的收缩，反而给心脏增加了更大的负担，更严重的甚至可能会诱发心脏骤停而毙命。因此，这种咳嗽复苏法的适用范围十分有限，不建议普通患者使用。

小贴士：突发心梗这样急救

心梗患者的抢救讲究“分秒必争”，医疗救治的及时到位是关键，但患者的正确自救也至关重要。对于心梗患者来说，发病后躺着不动是最好的自救。发作时病人本身就会胸闷气短，因此要停止任何会对心脏造成负担的动作，并尽快拨打急救电话寻求专业救治，不可擅自用力咳嗽来自救。

患者出现心梗后，周围的人首先要让患者稳定情绪、安静休息，避免挪动患者。同时，应将患者就地安卧，将其头部侧向一旁，保持呼吸道顺畅，脑供血充足。有条件可吸氧。此时，切记不要胡乱给患者吃药，比如乱吃硝酸甘油可能会加速死亡。

同时要立刻拨打120，千万不能搬抬背送，以免加重心脏负担，使病情加重，并随时做好心肺复苏准备。

文/本报记者 李洁

(责编：许晓华、崔元苑)


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