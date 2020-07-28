叮嘱咱爸妈 用药遵循六原则

由于老年人特殊的生理状况，与年轻人相比，更容易发生药品不良反应。因此，老年人选药更要谨慎。但是，由于老年人认知度减退，不容易掌握选药原则，所以需要子女为其把关。老年人选药，应掌握以下几项原则：

1.用药简单、个体化的原则

老年人用药应尽可能简单，品种不宜过多，剂量不宜过大。服药应严格遵医嘱或在药师的指导下进行，并根据医生建议，及时调整用药方案。对于认知度低的老人，服药最好在家人的帮助下完成，随时注意疗效及副作用。此外，药物治疗因人而异，在充分考虑老年人个体生理病理特征以及正在服用的其他药物等综合情况的基础上制定安全、合理、有效、经济的药物治疗方案。

2.用药要有明确指征的原则

对已经诊断明确的疾病，要在医师的指导下对症用药，绝不可自作主张。不要轻信广告宣传，更不要轻信江湖医生的祖传秘方而盲目随意用药。

3.用药最好不超过五种的原则

这一原则就是根据用药数目与药品不良反应发生率的关系提出的。据统计，同时使用五种药物以下的药品，其不良反应发生率为4％，六至十种为10％，十一至十五种为25％，十六至二十种为54％。老年人因多病共存，常采用多种药物治疗，不仅容易降低依从性，还易导致药品不良反应的发生。当用药超过五种时，就应考虑是否都是必要用药，以及依从性和药品不良反应等问题。

4.用药经济实惠的原则

有的老年人认为价格高就是疗效好。往往容易听信他人或药店营业员的推荐，选用价格高的药物。其实，价格和疗效并不一定完全一致。比如，在自行选购药物时，如果把治疗同一疾病的同类药物的构成成分、作用机制、适应证等作比较，不难发现有些药品之间成分、作用基本相同，但由于包装、品牌不同，价格也相差很大。因此，尤其是在“小病去药店”自我药疗的时候，可选用疗效好、经济实惠的药品。

5.用药不盲目的原则

如今自行购药的现象越来越普遍。但是药品毕竟不是普通商品，且消费者一般不熟悉药品性能。因此，消费者自行购药最好到正规的药店，向执业药师咨询安全用药知识。

6.监测用药的原则

老年人一般都患有多种慢性病且病程一般较长。于是，一些“久病成医”的老人可能会减少就医，每次让家人到医院代为开药，或者在药店自行选药。其实，用药不是一成不变的，有的老年人随着年龄的增长或者气候因素等变化，依靠原有用药会达不到应有的疗效。如气候转冷，血压一般呈上升状态，有的会因气候突然转寒时而血压骤升，这时候就应在医生的指导下增加药物剂量或者增加药物品种联合用药。所以老年人在用药过程中，最好能够详细记录用药情况，包括药品名称、用药剂量、用药时间、用药后主观感受和基本的体征变化，以便随时监测用药安全和不良反应。这些内容在复诊以及出现特殊情况时，可为医师提供详实的重要信息，从而根据用药情况选择最佳治疗方案。

文/邬时民