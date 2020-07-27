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牙齿矫正不分年龄

2020年07月27日11:11 来源：海南日报

好看的牙齿千篇一律，丑陋的牙齿各不相同！美颜滤镜虽然能磨掉你脸上的斑点、痘痘、皱纹，能放大你的眼睛，改变你的脸型，却给不了你整齐的牙齿！相信有不少朋友在少年时代因为各种各样的原因错过了矫正牙齿的机会，但现在有了时间有了钱，也有变美的需求，开始考虑如何在“美”上加分。

问：成年了，能否再做牙齿矫正？

答：事实上，正畸治疗并没有严格的年龄要求，从青少年到老年人，都是可以矫正牙齿的。

问：成人和青少年正畸有哪些差别？

答：差别并不是很大，不管是成人还是青少年时期做正畸，牙齿的移动原理几乎是一样的，都伴随着牙齿周围的骨头吸收和再生。还在颌骨成长发育阶段的青少年比颌骨发育完成且稳定的成年人来说，矫正效果会更好一些，矫正时间也会短一些，但不能代表成年人就不能做矫正，更不能说成年人的矫正效果差、时间长。

矫正效果和矫正时间是根据医生的矫正技术和患者本人的牙齿情况而决定的，有些人牙齿不齐的程度不严重矫正幅度不大，矫正时间就比较短，有些人牙齿不齐的程度大，甚至属于疑难正畸，矫正起来就比较耗时。

因此要选择正规的口腔医院，要有好的设施设备和好的消毒环境，选择有资质有经验的矫治医生，才能在你的“美丽”上做加分项。

(责编：李轶群、许晓华)


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