热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

多国唐人街开始苏醒，来中餐馆吃露天大排档吗？

2020年07月23日08:24 来源：中国侨网

中国侨网7月22日电 综编海外华文媒体报道，受新冠肺炎疫情冲击，海外众多中餐业者暂时关闭店面，只能以外卖维持生计。随着户外就餐计划在一些城市开放，越来越多的中餐馆尝试走到户外经营“露天大排档”，港式早茶、热辣川菜、特色火锅、夜市烧烤……因疫情而萧条的唐人街开始重拾烟火气。

助餐饮复苏 多城市开放户外用餐

近来，美国纽约、旧金山、波士顿等城市部分街区开放户外就餐，旧金山华埠都板街7月20日起每逢周末都“变身”美食步行街，三个街区实施临时交通管制，允许餐厅将桌椅放在马路上，以“大排档”形式接待客人。

康年海鲜酒家、东亚饼屋、宝汉餐厅、万寿宫等餐厅都撑起了大型太阳伞，摆设座椅和摊位接待市民和游客，新杏香酒楼还特别制作了17款地道北京菜摆在店门，特色露台小吧也吸引了不少食客。

加拿大多伦多市政府推出CafeTO计划，7月1日起餐馆可以在人行道、慢线和停车场开露天就餐区，目前已有700间餐馆申请户外经营，其中550间获得批准。

在大多伦多地区华人聚居区万锦市，一家中餐馆开起了露天大排档，不仅有烧烤啤酒，还有乐队驻场演出，吸引了众多食客。

在意大利米兰，政府推出地区法规允许商家把桌椅摆到店外，甚至可以占用马路，还不用交“公共区域占用费”；巴拿马首都巴拿马城市议会日前也通过政令，决定对辖区内的餐厅免收室外公共空间占用费，鼓励餐厅户外经营。

生意忙起来 路边开饭“吃得爽”

纽约华人聚居地法拉盛日前放宽限制，在经济重启的第二阶段允许餐馆开放户外用餐，主打川菜的“川山甲”是率先推出户外餐区的店面之一。

“川山甲”早就为户外用餐做了充足的准备，经理徐黎说，“首先确保每桌之间保持至少6英尺的安全距离，餐馆还准备了电子菜单，顾客可以扫码点单避免接触；户外餐区设遮阳伞、植物和绿化带，尽量提供舒适的用餐环境。”

消毒和卫生更是不容忽视的环节，徐黎介绍，所有餐具都经过高温消毒，待客人入座后才从消毒柜中取出。“上座率比想象中高，客人也普遍反映室外就餐有新鲜感、很特别。”

纽约皇后区贝赛贝尔大道开展“户外餐厅”计划近两周，Nippon Cha的店员乔安说生意已经恢复50%。“上周六下雨了，户外餐厅依然客满，我从中午12时忙到晚8时，户外用餐的客人还会多给5%的小费。”

贝赛贝尔大道的“一鼎锅”也因户外餐厅重新热闹起来。经理王浩菲说，户外餐厅的支出也不小，摆放的植物一颗就要800美元，遮阳伞以及租用桌椅，大概1万美元左右。

由于户外街道只能容纳四张桌椅，即使坐满也只有20%的客源回流，但王浩菲说，能够面对面服务客人让她备感欣慰，看到贝尔大道重新热闹，让她对未来充满信心。

“走向户外”做生意 成本等因素需考虑

部分城市开放户外用餐，旨在一步恢复消费者外出消费用餐信心，让餐饮业重现生机。至于此举如何能帮助中餐馆切实增加营收，还需要考虑多重因素。

“我觉得户外用餐无法带来根本性的改变，华埠生意减少是因为民众惧怕疫情，但是在户外吃饭也没那么安全。”美国奥克兰市华埠“一甸丝路”店主开伟说，华埠人行道狭窄，人流频繁经过，可能有身体接触，反而更不安全。

同样在奥克兰市华埠的“新兴烧腊”餐馆店主也对户外用餐并不乐观，他算了一笔账，“因为不能堵住行人走路，我们最多只能摆10个座位，增加了座位就要新雇员工，户外就餐带来的盈利可能没有招人成本高，得不偿失。”

加拿大安大略省华商餐馆会会长陈勇仪也认为，即使多伦多市府扩大市内食肆、酒吧、露天茶座户外用餐范围，对中餐馆帮助仍有限。“餐馆店主设立户外用餐范围，除了要考虑经营成本、天气等因素外，还需要顾及保险及卫生环境等事宜。”

他说，中西饮食文化有别，西餐厅顾客习惯在户外餐桌用餐，但中餐馆没有这样的传统，初次尝试要认真考虑如何达到政府的卫生标准，还要注意商业保险的涵盖范围。

在陈勇仪看来，要让市民外出消费，恢复消费者信心最重要，而这需要时间，等到疫情发展完全平稳下来，才能慢慢恢复。(吴侃)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn