多国唐人街开始苏醒，来中餐馆吃露天大排档吗？

中国侨网7月22日电 综编海外华文媒体报道，受新冠肺炎疫情冲击，海外众多中餐业者暂时关闭店面，只能以外卖维持生计。随着户外就餐计划在一些城市开放，越来越多的中餐馆尝试走到户外经营“露天大排档”，港式早茶、热辣川菜、特色火锅、夜市烧烤……因疫情而萧条的唐人街开始重拾烟火气。

助餐饮复苏 多城市开放户外用餐

近来，美国纽约、旧金山、波士顿等城市部分街区开放户外就餐，旧金山华埠都板街7月20日起每逢周末都“变身”美食步行街，三个街区实施临时交通管制，允许餐厅将桌椅放在马路上，以“大排档”形式接待客人。

康年海鲜酒家、东亚饼屋、宝汉餐厅、万寿宫等餐厅都撑起了大型太阳伞，摆设座椅和摊位接待市民和游客，新杏香酒楼还特别制作了17款地道北京菜摆在店门，特色露台小吧也吸引了不少食客。

加拿大多伦多市政府推出CafeTO计划，7月1日起餐馆可以在人行道、慢线和停车场开露天就餐区，目前已有700间餐馆申请户外经营，其中550间获得批准。

在大多伦多地区华人聚居区万锦市，一家中餐馆开起了露天大排档，不仅有烧烤啤酒，还有乐队驻场演出，吸引了众多食客。

在意大利米兰，政府推出地区法规允许商家把桌椅摆到店外，甚至可以占用马路，还不用交“公共区域占用费”；巴拿马首都巴拿马城市议会日前也通过政令，决定对辖区内的餐厅免收室外公共空间占用费，鼓励餐厅户外经营。

生意忙起来 路边开饭“吃得爽”

纽约华人聚居地法拉盛日前放宽限制，在经济重启的第二阶段允许餐馆开放户外用餐，主打川菜的“川山甲”是率先推出户外餐区的店面之一。

“川山甲”早就为户外用餐做了充足的准备，经理徐黎说，“首先确保每桌之间保持至少6英尺的安全距离，餐馆还准备了电子菜单，顾客可以扫码点单避免接触；户外餐区设遮阳伞、植物和绿化带，尽量提供舒适的用餐环境。”

消毒和卫生更是不容忽视的环节，徐黎介绍，所有餐具都经过高温消毒，待客人入座后才从消毒柜中取出。“上座率比想象中高，客人也普遍反映室外就餐有新鲜感、很特别。”

纽约皇后区贝赛贝尔大道开展“户外餐厅”计划近两周，Nippon Cha的店员乔安说生意已经恢复50%。“上周六下雨了，户外餐厅依然客满，我从中午12时忙到晚8时，户外用餐的客人还会多给5%的小费。”

贝赛贝尔大道的“一鼎锅”也因户外餐厅重新热闹起来。经理王浩菲说，户外餐厅的支出也不小，摆放的植物一颗就要800美元，遮阳伞以及租用桌椅，大概1万美元左右。

由于户外街道只能容纳四张桌椅，即使坐满也只有20%的客源回流，但王浩菲说，能够面对面服务客人让她备感欣慰，看到贝尔大道重新热闹，让她对未来充满信心。

“走向户外”做生意 成本等因素需考虑

部分城市开放户外用餐，旨在一步恢复消费者外出消费用餐信心，让餐饮业重现生机。至于此举如何能帮助中餐馆切实增加营收，还需要考虑多重因素。

“我觉得户外用餐无法带来根本性的改变，华埠生意减少是因为民众惧怕疫情，但是在户外吃饭也没那么安全。”美国奥克兰市华埠“一甸丝路”店主开伟说，华埠人行道狭窄，人流频繁经过，可能有身体接触，反而更不安全。

同样在奥克兰市华埠的“新兴烧腊”餐馆店主也对户外用餐并不乐观，他算了一笔账，“因为不能堵住行人走路，我们最多只能摆10个座位，增加了座位就要新雇员工，户外就餐带来的盈利可能没有招人成本高，得不偿失。”

加拿大安大略省华商餐馆会会长陈勇仪也认为，即使多伦多市府扩大市内食肆、酒吧、露天茶座户外用餐范围，对中餐馆帮助仍有限。“餐馆店主设立户外用餐范围，除了要考虑经营成本、天气等因素外，还需要顾及保险及卫生环境等事宜。”

他说，中西饮食文化有别，西餐厅顾客习惯在户外餐桌用餐，但中餐馆没有这样的传统，初次尝试要认真考虑如何达到政府的卫生标准，还要注意商业保险的涵盖范围。

在陈勇仪看来，要让市民外出消费，恢复消费者信心最重要，而这需要时间，等到疫情发展完全平稳下来，才能慢慢恢复。(吴侃)