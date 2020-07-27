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张文宏：新冠病毒的全球蔓延态势短期内无法结束

2020年07月27日08:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月27日电 （记者崔元苑）对于新冠病毒会不会像流感病毒一样常态化流行，近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端时指出，新冠病毒的全球蔓延态势可能短期内无法结束。

“只要传播链没有终止，病毒就会在世界上一直蔓延。”张文宏谈到，武汉在疫情暴发之初就实施了隔离管控策略，使病毒失去了传播给下一批人的机会，这是非常必要而有效的。

“但这个策略在全球很多国家都很难做到。因为不可能让一个国家、一个地区停摆这么长的时间。所以现在世界上大多数的国家都是部分停摆，采取部分社区隔离的策略，让疫情在一个可控的范围内，同时，经济能够继续运行下去。”张文宏称。

他表示，全球的蔓延短期内还结束不了，终止疫情的蔓延，最后还是要依靠广泛的疫苗接种。因此，至少在未来几年内，我们要做好准备，应对病毒的蔓延不会一蹴而就。

(责编：崔元苑、许心怡)


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