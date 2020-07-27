别把皮肤病不当回事！小心危及你的生命

人类对于美的追求从未停止。在这个“看脸”的时代，皮肤病总是成为日常困扰我们的问题之一。有些皮肤病会导致皮肤奇痒无比，有些甚至还会危及生命。那么，哪几类皮肤病会对我们的生活造成严重影响？皮肤病为什么难治又容易复发？

哪几类皮肤病会对生活造成严重影响？

首先是能够引起严重瘙痒的皮肤病，比如荨麻疹、湿疹、银屑病，以及皮炎，包括神经性皮炎、脂溢性皮炎等。

其次就是损容性皮肤病，发生在颜面暴露部位的皮肤病对人们的心理影响非常大，例如痤疮、青春痘等。

第三类是色素性的皮肤病，比如黄褐斑以及常见的白癜风。

第四类皮肤病与自身免疫息息相关，重则危及生命。比如风湿免疫性、结缔组织性皮肤病，包括皮肌炎、红斑狼疮、硬皮病等。红斑狼疮如果不及时治疗，可能会危及生命。

第五类是性病表现出来的皮疹。很多性传播性疾病有皮疹的表现，比如淋病、梅毒、尖锐湿疣等，都是表现在皮肤黏膜的症状。

皮肤病为什么难治且容易复发？

皮肤病难治、易复发都是由其本身的特点决定的，包括内外两方面因素。皮肤病虽然发生在皮肤外，但实际上，主要致病因素是内脏脏腑的功能失和、气血运行失调。

临床上，皮肤病的内因多半是内脏，比如体内湿、毒、热、淤等。常见的如湿热夹毒，导致这种症状的内因是脏腑功能失调，外因则可能和情志有关。如今生活节奏加快，持续的压力也会导致体内免疫失调。

因此，在治疗皮肤病时，不能简单地通过涂抹药膏来解决，而是要通过整体的调理，包括免疫、内分泌、代谢等方面。

受访专家：北京中医药大学东方医院皮肤科主任医师李元文